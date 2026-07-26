COC onterecht weggestuurd bij Pride Walk: ‘Niet de bedoeling’

Het was niet de bedoeling dat COC Tilburg-Breda werd weggestuurd tijdens de Pride Walk op Roze Maandag in Tilburg. Dat zegt wethouder Maarten van Asten op de laatste dag van de Tilburgse Kermis. Op dit voorval na kijkt hij positief terug op een mooie kermis met goed kermisweer.

COC Tilburg-Breda loopt ieder jaar mee met de Pride Walk, onder andere met een grote regenboogvlag. Ook dit jaar was de belangenorganisatie aanwezig en vroeg aan de organisatie van de Pride Walk waar zij mochten staan in de stoet. Dat zou ergens achteraan in de stoet moeten zijn. COC Tilburg-Breda vond dat een gekke plek, omdat daar geen ruimte was voor hun grote vlag en deelnemers. Daarom ontrolde het COC de vlag op een plek waar het volgens voorzitter Susan Foster niet zo druk was. Op dat moment kwamen er mensen van de organisatie van de Pride Walk om te zeggen dat de groep weg moest. Ze werden tegengehouden door politie en handhaving.

"Ik denk dat het niet de bedoeling is geweest dat het COC is weggestuurd."

Wethouder Maarten van Asten zat zelf in de Roze Maandag Express en was op dat moment niet in de stad. “Ik denk dat het niet de bedoeling is geweest dat het COC is weggestuurd. Misschien is daar iets fout gegaan.”

De wethouder denkt dat de plek waar de COC-leden hun vlag uitrolden op dat moment niet helemaal uitkwam. "Volgens mij is er inmiddels een gesprek geweest met de burgemeester en is het COC volgend jaar mét vlag welkom." Naast het voorval rond de Pride Walk kijkt de wethouder ook terug op een discussie over de aangepaste kermisroute. Deze editie was de route van de Tilburgse Kermis iets aangepast. De gemeente kreeg de afgelopen jaren signalen dat mensen de Burgemeester Brokxlaan oversloegen.

"Het alternatief is minder attracties, maar dat krijg ik dan ook weer te horen."