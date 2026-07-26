Man raakt zwaargewond na val met elektrische step op beruchte weg in Made

Een man is zondag aan het begin van de avond zwaargewond geraakt nadat hij waarschijnlijk van een elektrische step is gevallen in Made.

Bij het slachtoffer werd een elektrische step gevonden. Het vermoeden is dat de man gevallen is met zijn step tijdens het oversteken. Hij is met spoed en onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg.

Het ongeval gebeurde op de Tuinbouwweg ter hoogte van de Plukmadeseweg. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De man bleek niet aanspreekbaar.

De weg werd een uur lang afgesloten voor onderzoek.

Gevaarlijke weg waar al vaker ernstige ongelukken gebeuren

De Tuinbouwweg is doorgaans een drukke weg richting de haven van Drimmelen. Op deze weg overleed in juni een 25-jarige fietser na een aanrijding met een auto. In april overleed een fietsster toen ze werd geraakt door een auto.

In 2022 raakte een 14-jarig meisje ernstig gewond nadat ze geschept werd door een auto bij het oversteken van de Tuinbouwweg.

De politie gaat er zondag niet vanuit dat er nog andere weggebruikers betrokken zijn bij het ongeval.