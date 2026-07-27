Automobilist neemt de benen na aanrijding: 'Hij liep nog aardig hard'

Een automobilist is er zondagavond vandoor gegaan nadat hij met zijn auto tegen een boom crashte aan de Graafsedijk in Beugen. Buurtbewoners die na de klap naar buiten kwamen, zagen de man wegrennen. "Hij heeft nog wel geprobeerd de bijrijder los te maken maar toen dat niet lukte, zette hij het op een rennen."

De bestuurder was volgens hem al uitgestapt en bezig de bijrijder uit de auto te halen, maar die zat vast in het wrak. Toen de automobilist de buren zag aankomen, rende hij weg. "Hij liep nog aardig hard", constateert de bewoner nuchter.

"We zaten op de bank toen we opeens een enorme klap hoorden." De bewoner van het huis in de flauwe bocht van de Graafsedijk buiten Beugen schrok op en haastte zich naar buiten. Daar trof hij een auto die zich in een van de bomen recht voor zijn huis had geboord.

Achtervolging

Ook de buren van de overkant waren inmiddels bij de auto. "Wij hadden net nog de hond uitgelaten langs de weg. Ik ben blij dat we daar niet twee minuten later liepen." Volgens deze buurtbewoners vertelde een automobilist die vanuit de richting Haps achter de gecrashte auto reed dat deze opeens heel hard was weggescheurd.

Die chauffeur zou nog achter de vluchtende bestuurder aan zijn gegaan, maar hij verloor hem uit het oog. Ook de politie heeft nog met onder andere een speurhond naar de man gezocht, maar heeft hem niet meer gevonden. Een woordvoerder laat maandag weten dat ze nog steeds naar hem op zoek zijn.

De gewonde bijrijder moest uiteindelijk door de brandweer uit het wrak worden geknipt. Hij klaagde volgens de buren over pijn op de borst, maar was goed aanspreekbaar. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging al vaker fout

Het is niet de eerste keer dat het misgaat in deze bocht op de Graafsedijk. "Vier jaar geleden kwam een auto van de andere kant veel te hard aanrijden, die landde boven in de bomen", zo vertelt de bewoner van het huis waar het zondag misging. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval nog

Volgens omwonenden zou in de auto een grote hoeveelheid lege bierblikken hebben gelegen. De politie kon dat maandag nog niet bevestigen.