China knabbelt aan voorsprong ASML en maakt eigen geavanceerde chipmachines
China is begonnen met de productie van in eigen land ontwikkelde geavanceerde chipmachines. Dat is slecht nieuws voor chipmachinefabrikant ASML. Jarenlang domineerde het bedrijf uit Veldhoven de markt van machines om computerchips mee te maken. Ook beleggers zijn geschrokken van de Chinese innovatie en het aandeel ASML verloor ruim 8,4 procent van zijn waarde in een uur tijd.
China heeft machines ontwikkeld die werken met zogeheten deep ultraviolet (DUV) immersielithografie. Verwacht wordt dat deze machines dit jaar nog worden geleverd aan toonaangevende Chinese chipfabrikanten. Dat meldt de technieuwssite The Information.
Bedreiging voor ASML
De naam van de door de Chinese staat gesteunde chipmachinefabrikant is vanwege de gevoeligheid van de kwestie niet bekendgemaakt. De doorbraak zou op termijn een bedreiging kunnen vormen voor de positie van ASML in China.
Het Chinese systeem loopt qua prestaties en betrouwbaarheid wel nog achter op de machines uit Veldhoven. Het moet verder worden getest voordat ze in grote getallen gemaakt kunnen worden.
ASML behoudt voorlopig dan ook zijn voorsprong. Daarnaast blijft de productie aanvankelijk beperkt. Dit jaar zouden ongeveer vijf DUV-machines worden geproduceerd in China en volgend jaar ongeveer twintig.
Miljarden verdampt
Toch zijn beleggers geschrokken van het nieuws. Het aandeel ASML verloor in het laatste handelsuur op de beurs 8,4 procent van zijn waarde. Het Veldhovense bedrijf was voor het nieuws uit China nog een kleine 614 miljard euro waard en aan het eind van de beursdag was er 60 miljard euro verdampt: ASML had toen nog een totale beurswaarde van zo'n 554 miljard euro.
Ook branchegenoten van ASML kregen klappen op de beurs. Ze verloren flink wat van hun beurswaarde. Het aandeel van het bedrijf Besi uit Duiven verloor zelfs tien procent en ASM, ooit medeoprichter van ASML, werd ruim zeven procent minder waard. Omdat deze zwaargewichten op de beurs zoveel waarde verloren, eindigde de hele Amsterdamse beurs zelfs wat lager.
Importbeperkingen
Eind vorig jaar schreef zakenkrant Financial Times ook al over de toenemende inspanningen van Chinese bedrijven om DUV-machines te produceren. Door importbeperkingen moet het land het nu nog grotendeels doen zonder de meest geavanceerde apparatuur.
De VS probeert de opkomst van China als militaire en technologische supermacht af te remmen. Omdat er in de machines van ASML Amerikaanse onderdelen zitten, oefent de regering in Washington druk uit op Nederland. Door de importbeperkingen mogen ASML's meest geavanceerde EUV-machines en DUV-machines niet naar China, maar die laatste kunnen ze nu dus zelf maken.
ASML laat weten geen commentaar te willen geven. In het afgelopen kwartaal was China goed voor 14 procent van de verkopen van machines door de fabrikant uit Veldhoven. Drie maanden eerder was dat 19 procent.