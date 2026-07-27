China knabbelt aan voorsprong ASML en maakt eigen geavanceerde chipmachines

China is begonnen met de productie van in eigen land ontwikkelde geavanceerde chipmachines. Dat is slecht nieuws voor chipmachinefabrikant ASML. Jarenlang domineerde het bedrijf uit Veldhoven de markt van machines om computerchips mee te maken. Ook beleggers zijn geschrokken van de Chinese innovatie en het aandeel ASML verloor ruim 8,4 procent van zijn waarde in een uur tijd.

China heeft machines ontwikkeld die werken met zogeheten deep ultraviolet (DUV) immersielithografie. Verwacht wordt dat deze machines dit jaar nog worden geleverd aan toonaangevende Chinese chipfabrikanten. Dat meldt de technieuwssite The Information. Bedreiging voor ASML

De naam van de door de Chinese staat gesteunde chipmachinefabrikant is vanwege de gevoeligheid van de kwestie niet bekendgemaakt. De doorbraak zou op termijn een bedreiging kunnen vormen voor de positie van ASML in China. Het Chinese systeem loopt qua prestaties en betrouwbaarheid wel nog achter op de machines uit Veldhoven. Het moet verder worden getest voordat ze in grote getallen gemaakt kunnen worden.