Zware explosie bij restaurant in Best: politie vindt resten van vuurwerkbom

Het centrum van Best is dinsdagochtend vroeg opgeschrikt door een explosie. Vlak voor half vijf ging een explosief af bij een Italiaans restaurant aan de Boterhoek. De explosie werd veroorzaakt door een vuurwerkbom. Er ontstond een brand die volgens een politiewoordvoerder snel kon worden geblust.

Het pand raakte beschadigd, maar niemand raakte gewond. De politie deed rond half zes onderzoek naar de explosie. Voor de deur van het restaurant werden resten van zwaar vuurwerk gevonden. Die zouden samen met een plastic fles vol brandversneller zijn gebruikt als vuurwerkbom. De gesmolten fles lag na de explosie nog voor de deur.

Vuurwerkresten

De politie verzamelde in de ochtend het bewijsmateriaal, zoals vuurwerkresten die nog op de plek van de explosie lagen. Een klein deel van het winkelcentrum werd afgezet. Naast het restaurant zitten verschillende winkels en appartementen.

Camerabeelden

Ook de brandweer kwam ter plaatse voor het brandje dat na de harde klap ontstond. Het vuur bij de voordeur bleek snel onder controle te krijgen.

De politie is op zoek naar getuigen. Mogelijk zijn er camerabeelden van het moment waarop de vuurwerkbom afging.

In april ging het ook mis in het centrum van Best, toen was er een steekpartij in de Hoofdstraat. Daarbij raakte horecabaas Jan Verhoeven zwaargewond.