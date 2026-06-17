Horecabaas die werd neergestoken doet verhaal: 'Wonder dat ik er nog ben'

Hij heeft geen gevoel meer in zijn rechterbeen en heeft nog elke dag pijn. Horecabaas Jan Verhoeven uit Best werd twee maanden geleden neergestoken nadat hij een inbreker betrapte. "Het is een wonder dat ik er nog ben", vertelt hij in een interview met Omroep Brabant. "Ze hebben mij meer dan tien zakken bloed gegeven." De impact is tot op de dag van vandaag groot voor Jan, zijn gezin en zijn horecazaken.

In zalencentrum Prinsenhof in Best loopt Jan Verhoeven door zijn horecazaak. Mank, want lopen kan hij amper. Eigenlijk moet hij in een rolstoel. "In mijn rechterbeen zijn de zenuwen helemaal naar de Filistijnen", zegt hij. Op 10 april rond half negen is Jan Verhoeven in het zalencentrum bezig met de voorbereidingen voor een uitvaart. "Opeens horen we een klap en de deur hing er half uit", blikt de horecabaas terug. Een man probeert in te breken. "Buiten in een hoekje stond de man en toen ik hem vroeg wat hij aan het doen was, ging hij er op een fiets vandoor." Jan besluit achter de man aan te rennen, vertelt hij "Ik dacht: wat is dit voor een onzin, weer zo’n malloot. Ik verlies hem een einde verderop uit het oog en ik loop door naar mijn andere zaak, Grandcafé FF, om daar worstenbroodjes te halen voor de koffietafel." En dan ziet hij de man weer staan. "Ik pak hem van achter bij zijn tas en binnen tien seconden is het gebeurd."

"Alles is één grote waas."

Jan wordt gestoken in zijn hals, twee keer in zijn buik, onder zijn sleutelbeen en in zijn been. "Hoeveel keer ik ben gestoken weet ik niet. Ik heb nog geen behoefte gehad om het rapport van het ziekenhuis te lezen." Van het moment weet de horecabaas niet veel meer. "Ik weet dat het gebeurd is en dat ik naar binnen strompelde. Verder is alles één grote waas." Later hoort Jan hoe ernstig het allemaal was. "Ik was er echt heel slecht aan toe. Ik was in shock geraakt en ik had geen bloed meer. Ze hebben mij meer dan tien zakken bloed gegeven." Agenten die er als eerste bij waren vertellen later tegen de horecabaas dat het een wonder is dat Jan er nog is. Iedereen hield rekening met het zwartste scenario, zegt hij.

De meeste last heeft Jan nu nog van zijn been. "Die hebben we van boven tot beneden moeten opensnijden om de druk eraf te halen. Mijn slagaders waren doorgesneden." Elke dag heeft hij nog pijn aan zijn been. "Ik kan misschien nooit meer normaal lopen, ze weten het nog niet." In zijn rechterbeen heeft Jan geen gevoel meer, omdat alle zenuwen kapot zijn. "Ik heb alleen nog gevoel in mijn voet en de kootjes van mijn tenen. Maar het belangrijkste is dat ik er nog ben."

Foto: Persbureau Heitink.

Drie weken lang ligt de ondernemer in het ziekenhuis. "In de eerste week heb ik veel pijn gehad. Ik kreeg zó veel medicijnen dat ik in een andere dimensie was. Dat is heel heftig." Daarna mag Jan naar huis en start zijn revalidatie. "Ik wilde helemaal niet naar huis. Laat mij maar in het ziekenhuis, dacht ik." Het gevoel van veiligheid is op dat moment helemaal weg. Voorzichtig en rustig aan probeert Jan nu weer wat te werken in zijn horecazaken. "Het is bizar wat dit met de gemeenschap heeft gedaan. Tot op de dag van vandaag word ik meerdere keren per dag aangesproken, geknuffeld en beginnen mensen spontaan te huilen." Dat is volgens hem de grootste impact van de steekpartij. Een positieve, maar overweldigende impact. "Je moet ermee leren omgaan." Direct na de steekpartij ontstond er een klopjacht op de dader. Een 42-jarige man uit Oirschot zit als verdachte vast. Eind juli moet hij zich voor de eerste keer voor de rechter verantwoorden en later volgt dan de rechtszaak. "Als de advocaat van de verdachte aan het woord komt en pleit voor vrijspraak zal ik en de mensen om mij heen de zaal verlaten", laat Jan weten.

"Mijn werk is mijn hobby en mijn hobby is nu afgepakt."

Zakelijk zijn de gevolgen groot. "Ik moet overal extra mensen inzetten omdat ik ben weggevallen. En dat kost dus flink wat geld. Maar mijn werk is mijn hobby en mijn hobby is nu afgepakt. Maar gelukkig heb ik een goede club mensen en ze doen het geweldig." Op de vraag of Jan spijt heeft dat hij achter de man is aangegaan, blijft het even stil. "Ja, nee… Ik heb spijt gehad, maar nu eigenlijk niet meer. Het zit in mijn aard. Van de week hoorde ik buiten iets en ben ik meteen weer gaan kijken. Dan krijg ik wel opmerkingen van mijn personeel dat ik dat niet moet doen. Ik moet beseffen dat ze tegenwoordig allemaal een mes bij zich hebben."