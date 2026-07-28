Chinese chipmachines in opkomst, moet ASML zich serieus zorgen gaan maken?

Het nieuws dat China is begonnen met het maken van eigen chipmachines, zorgde maandag voor een keldering van het aandeel ASML op de beurs. Moet de Veldhovense chipmachinefabrikant, die al jaren de wereldmarkt domineert, zich serieus zorgen gaan maken om deze Chinese concurrentie? ASML-deskundige René Raaijmakers legt het uit.

ASML-kenner René Raaijmakers viel niet van zijn stoel van het nieuws over de Chinese chipmachines. "Ik ben niet onder de indruk. Het bericht zegt dat de Chinezen vijf machines gaan maken, maar gaan ze ook werken?", vraagt Raaijmakers zich af.

Het bericht van technieuwssite The Information zorgde maandag aan het einde van de middag voor flink wat opschudding op de beurs. Het aandeel ASML verloor in het laatste handelsuur op de beurs 8,4 procent van zijn waarde.

De chipmachines die in China ontwikkeld en gemaakt zijn, gebruiken zogenoemde DUV-lithografie. Dit is een techniek om extreem kleine patronen op chips te maken met diep-ultraviolet licht. Verwacht wordt dat deze machines dit jaar nog worden geleverd aan toonaangevende Chinese chipfabrikanten.

Kunnen machines ook echt gebruikt worden?

Hij weet veel van ASML, schreef een boek over het Veldhovense technologiebedrijf en werkt momenteel aan een vervolg daarop. Het bedrijf dat nu de DUV immersiemachines maakt is waarschijnlijk SMEE. Er staat dat ze de machines nu gaan produceren, maar ik geloof er niets van dat je die machines in productie kunt gebruiken", stelt Raaijmakers.

"ASML heeft jaren moeten werken om de fouten uit deze machines te halen en heeft de boel bovendien totaal dichtgetimmerd met patenten. Als de Chinezen een boel hebben gekopieerd, dan kunnen ze die machines niet op de wereldmarkt verkopen."

Lopen sterk achter

Raaijmakers ziet wel dat er in China hard gewerkt wordt om betrouwbare lithografiemachines te maken. "Ze lopen alleen sterk achter. Het bedrijf AMIES (een afsplitsing van SMEE in Shanghai) claimt al meer dan 500 i-line machines te hebben gemaakt. Dat is een oude versie machine", legt de ASMl-kenner uit.

"In historische context: voor ASML waren die machines van 1988 tot 1995 geavanceerd. ASML begon rond 1995 aan DUV en pas in 2006 kwam immersie (de machines die de Chinezen gaan bouwen). Immersie is een buitengewoon moeilijke technologie en ik denk niet dat ze het binnen vijf jaar productiewaardig krijgen. Maar ze hebben natuurlijk wel heel veel staatssteun en mensen", plaatst Raaijmakers een kanttekening.

Daling lag in lijn der verwachting

Dat het aandeel ASML maandag kelderde, doet het bedrijf geen kwaad, stelt Raaijmakers. "Behalve de nervositeit op de overspannen beurzen heeft dit voorlopig geen enkele invloed op ASML. De aandelen van heel veel machinebouwers voor de chipindustrie hebben een tik gekregen. De aandelen in de chipindustrie zijn door AI al totaal overgewaardeerd en een correctie van de koersen lag in de lijn der verwachting."

Zorgen hoeft ASML zich dus (voorlopig) niet te maken, vindt Raaijmakers. "Ik zou zeggen: eerst maar eens zien. ASML moet eigenlijk een tweeslachtige houding aannemen. Aan de ene kant het hoofd koel houden en zich concentreren op de wensen van klanten. Aan de andere kant wel 'paranoïde' de boel in de gaten houden."