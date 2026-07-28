OM eist taak- en celstraf voor man uit Best voor malafide handel in puppy's

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen de 29-jarige Berkan D. uit Best voor illegale handel in jonge hondjes.

Volgens justitie verkocht D. piepjonge pomeriaantjes (dwergkeeshondjes), die hij bij een fokker in Bulgarije ophaalde. De pups waren veelal ziek en werden in Nederland en België verkocht met vervalste paspoorten. Vijf hondjes overleden na de verkoop. D. reed zo'n dertig keer op en neer naar de Bulgaarse fokker, met naar eigen zeggen vijf pups per reis. De lange autorit ondermijnde de gezondheid van de dieren. D. bracht de hondjes, die te jong van hun moeder waren gescheiden, meestal aan de man via advertenties op Marktplaats. Volgens de officier van justitie was de werkwijze van D. "bijzonder geniepig" en een "zeer gewiekste vorm van oplichting". De man heeft zich "geen moment bekommerd" om het lijden van de dieren, noch om de "emotionele gevolgen" voor zijn opgelichte afnemers, aldus de officier. "Hij heeft zich laten leiden door geldzucht." Veertien kopers hebben aangifte gedaan. "Het leed van de eigenaren van de hondjes spat uit het dossier", merkte de rechtbankvoorzitter op de zitting op.

Valsheid in geschrifte en witwassen

De verdachte kwam in beeld na meldingen bij dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Hij werd in oktober 2022 aangehouden. Na zijn vrijlating zou hij zijn handel hebben voortgezet, wat leidde tot een hernieuwde arrestatie ruim een jaar later. Het OM verdenkt D. behalve van oplichting ook van valsheid in geschrifte en witwassen. Justitie wil dat de rechtbank de man ook een verbod van vijf jaar oplegt om honden te houden. In een later stadium komt de officier nog met een ontnemingsvordering, om D. zijn criminele winsten te ontnemen. Een aantal kopers van de pups heeft een schadeclaim ingediend. Een van hen zat in de rechtszaal met een ingelijste foto van haar kort na de aanschaf overleden hondje op schoot. Ten overstaan van de rechtbank zei D. dat hij geen dierenmishandelaar is. "Daar ben ik het helemaal mee oneens. Het was gewoon een beroep dat ik leuk vond. Het was wel moeilijker dan ik had gedacht, ik had niet genoeg kennis." De rechtbank doet uitspraak op 11 augustus. D. is niet de omstreden hondenfokker uit Best waar Omroep Brabant vaker over schreef. Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat het om een andere fokker gaat.



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