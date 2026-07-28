Foutje(s) bedankt: tikfout op verkeersbord en pijlen de verkeerde kant op

De gemeente Eindhoven heeft op twee plekken een flinke blunder begaan. Op het vernieuwde Wilhelminaplein mist een letter L op de nieuwe straatnaambordjes. En bij de renovatie van de Leenderweg wijzen nieuwe pijlen op de weg in de verkeerde richting.

De geur van vers asfalt is nog te ruiken op de kruising van de Leenderweg en de Kerstrooslaan. Het afgelopen half jaar werd de weg opnieuw ingericht. Vorige week werd de tweebaansweg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Maar dat is niet gegaan zoals het zou moeten. Volgens het verkeersbord moeten auto’s vanaf rechts invoegen op de linkerbaan. Maar de nieuw aangebrachte pijlen op de weg zeggen juist het tegenovergestelde.

Dit verkeersbord en de pijlen op de weg aan de Leenderweg in Eindhoven spreken elkaar tegen (foto: Wilco Zonneveld).

Een fietser die bij het verkeerslicht staat te wachten, ziet in eerste instantie het probleem nog niet. Maar al snel valt het kwartje. “Daar klopt helemaal niks van. Het bord zegt dat je naar links moet en de pijlen wijzen naar rechts. Heel verwarrend. Het is gevaarlijk en dom. Ik denk dat er niet over nagedacht is”, zegt ze. Twee bouwvakkers halen het verkeersbord weg, maar daarmee is de verwarring nog niet verdwenen. De pijlen op de weg sturen automobilisten nog steeds de verkeerde kant op.

Het is niet voor het eerst dat er iets verkeerd gaat bij de renovatie van de Leenderweg. In het midden van de weg werd vorige maand een strook neergelegd die er precies hetzelfde uitzag als de parkeerplaatsen langs de weg. Toen parkeerden automobilisten massaal in de middenberm, terwijl dat niet de bedoeling was.

Auto's parkeerden in de middenberm van de Leenderweg, maar dat mag niet (foto: Omroep Brabant).

Wilhe(l)minaplein

Ook op het Wilhelminaplein is iets mis gegaan. Drie nieuwe straatnaambordjes missen een letter L. Buurtbewoonster Karien schiet in de lach als ze het leest. "Wilhelminaplein staat er toch? Oh nee, Wilheminaplein! Dat is wel heel erg dom. Even Apeldoorn bellen, of Apedoorn." De meeste bewoners hadden, net als Karien, de fout nog niet ontdekt. "Beetje slordig, hè?" en "dom van de gemeente", klinkt het op straat. Dat er niet één, maar drie verkeerde bordjes op het plein hangen, zorgt voor nog meer verbazing. "Het is in ieder geval consequent fout." De bewoners kunnen er vooral om lachen. "Ik vind het prachtig, kan gebeuren", zegt een vrouw.

De nieuwe straatnaambordjes op het Wilhelminaplein in Eindhoven missen een letter (foto: Omroep Brabant).