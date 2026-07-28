Gevangene neergestoken met aardappelschilmesje in PI Grave

In de gevangenis in Grave is afgelopen vrijdag een gevangene neergestoken. "Mijn client is door het oog van de naald gegaan", zegt de advocaat van het slachtoffer. De dader zou op een haar na zijn halsslagader hebben gemist.

De dader is volgens de advocaat de man die in april dit jaar Kamil E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, met een vork gestoken zou hebben in de PI Roermond . Volgens de advocaat van E. verkeerde de dader toen in een psychisch verwarde toestand.

Volgens advocaat Mark Nillesen is de dader overgeplaatst vanuit Roermond naar Grave. Tijdens het koken zou de dader om een aardappelschilmesje hebben gevraagd aan personeel van de gevangenis, en dat hebben gekregen. Even later sneed hij in de nek van de cliënt van Nillesen en stak hij hem in zijn achterhoofd en rug, zegt de advocaat. Het slachtoffer overleefde de aanval en moest naar het ziekenhuis om de wond te hechten.

Het slachtoffer dat gestoken werd is een van de mannen die in voorarrest zit voor de smokkel van ruim 3200 kilo cocaïne. Die zaak kwam begin dit jaar aan het licht aan de Nijverheidsweg in Klundert en in Papendrecht. Het gaat om een man (40) uit Bergen op Zoom die volgens politie en justitie de bijnaam 'Edgar Davids' zou dragen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) was niet bereikbaar voor commentaar.