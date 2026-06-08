Schaapherder en schilder zaagden drugs uit Klundertse cocaïnecontainer

Het was een van de grootste drugsvangsten van de afgelopen jaren in Brabant. Bij elkaar dik 3200 kilo cocaïne, in Klundert. De politie volgde de verdachten stiekem en pakte hen op. Acht man in totaal, van een garagehouder tot schaapherder. Maandag verschenen enkele verdachten op hun eerste openbare zitting voor de rechtbank in Breda. "Dit zijn niet de grote jongens", zeiden diverse advocaten. Ze willen praten over een 'deal' met justitie.

Het begon allemaal toen de Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant een groep mannen volgde. Hoe ze die op het spoor kwamen, is nog niet bekend. De mannen waren bezig met het importeren van een verdachte metalen container. Die was vanuit Colombia overgevaren naar de haven van Antwerpen en daarna ons land binnen gekomen.



Slijpen

Half maart dit jaar zagen agenten dat de container naar een loods aan de Nijverheidsweg in Klundert werd gebracht en naar binnen werd gereden. Mannen liepen vervolgens in en uit. Met slijptollen of lasapparatuur waren ze de container aan het openen. Een lastige klus, blijkt uit chatberichten die de politie onderschepte. Drie dagen later reed een bestelbusje weg. Agenten volgden de wagen en controleerden hem in Papendrecht. In een verborgen ruimte vonden ze 688 kilo cocaïne. Er lag ook een vuurwapen in de auto. De inzittenden waren een man uit Barcelona (45) en een man (30) die in Den Bosch is geboren. Inval

Een arrestatieteam viel binnen in de loods in Klundert en vond nog eens ruim 2500 kilo cocaïne. Agenten arresteerden drie mannen. In Bergen op Zoom werden nog drie mensen in de boeien geslagen, onder wie een inwoner van die stad.

Drie van hen zaten maandag voor de rechtbank: de Bosschenaar (30), de man uit Bergen op Zoom (40) en een Rotterdamse garagehouder (45). Ze zeiden niets over de beschuldigingen. Ze willen graag naar huis, vanwege gezin en werk. 'Kleintjes'

De advocaten wezen erop: dit zijn niet de grote jongens. "Het zijn de werkers, de kleintjes", zei een van hen. Er zijn inderdaad anderen 'gezien'. Er waren chats tussen mannen in de loods en iemand die zich 'Edgar Davids' noemt. Ook was er iemand met de naam 'HH' die de smokkel in de gaten hield. Wie dat waren, zal misschien nooit worden opgehelderd. Een van de mannen – een schilder – zou 500 euro verdienen voor een klusje, in opdracht van ene Younes, vertelde zijn advocaat. Een ander is illegaal in Nederland. "Hij is een schaapherder uit de Rif", zei zijn advocaat. De herder zou alleen Marokkaans spreken en normaal gesproken schapen hoeden in het Rifgebied. Deal?

De advocaten vertelden dat ze met de officier van justitie willen praten over procesafspraken. Daarmee proberen ze een passende straf af te spreken. Die 'deal' leggen ze dan voor aan de rechters. Dat soort afspraken zijn gangbaar in drugszaken zoals deze en moeten voorkomen dat processen lang duren. Diverse advocaten vroegen om vrijlating uit voorarrest. Uiterlijk dinsdag beslist de rechtbank. De volgende zitting staat alweer gepland kort na de zomer, daarom vroegen de rechters om snel duidelijkheid over eventuele procesafspraken.