LIVE 112-nieuws | Brand in afvalberg bij bedrijf in Oss | Motorrijder raakt gewond bij botsing tegen een boom in Wouw

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Een zwaarbewapende eenheid van de politie heeft dinsdagnacht een voordeur van een huis opgeblazen aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven. Daarna heeft een arrestatieteam in het huis een man gearresteerd. Buurtbewoners denken dat het om terrorisme gaat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

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