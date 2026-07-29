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LIVE 112-nieuws | Brand in afvalberg bij bedrijf in Oss | Motorrijder raakt gewond bij botsing tegen een boom in Wouw
Vandaag om 06:52
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:52
Brand in afvalberg bij bedrijf in Oss
In een afvalberg bij een bedrijf aan de Maaskade in Oss is woensdagochtend brand ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen. Met een graafmachine werd de afvalberg afgebroken. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.
06:43
Motorrijder raakt gewond bij botsing tegen een boom in Wouw
Een motorrijder is woensdagochtend tegen een boom gebotst op de Waterstraat in Wouw. Het slachtoffer is gewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
06:31
Auto te water gevonden in Engelen, hulpdiensten rukken uit
Aan de Graaf van Solmsweg in Engelen is woensdagochtend een auto in het water gevonden. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Er zat niemand in de auto.
05:38
Politie blaast midden in de nacht voordeur op en arresteert man
Een zwaarbewapende eenheid van de politie heeft dinsdagnacht een voordeur van een huis opgeblazen aan de Jan van Eyckgracht in Eindhoven. Daarna heeft een arrestatieteam in het huis een man gearresteerd. Buurtbewoners denken dat het om terrorisme gaat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.
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