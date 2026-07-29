Geen fietsers en fatbikers op Markt in Oosterhout, gemeente plaatst hekken

Op de Markt in Oosterhout zijn deze week dranghekken geplaatst om fietsers, fatbikers en andere tweewielers tegen te houden. Dat heeft de gemeente gedaan na klachten van meerdere horecaondernemers over incidenten en gevaarlijke situaties op en rond hun terrassen.

Op de dranghekken hangen borden met 'fietsers afstappen', schrijft BredaNu . De Markt is een gebied voor winkelende bezoekers en terrasgangers. Onder andere in de Klappeijstraat komen veel fietsers en fatbikers voorbij, terwijl het daar verboden is voor tweewielers.

Terrasseizoen

De dranghekken blijven waarschijnlijk staan tot eind september als het terrasseizoen afloopt. De ondergrondse fietsenstalling is nog steeds goed bereikbaar. Fietsers kunnen gebruik maken van de Torenstraat, de Sint Janstraat en de Basiliekstraat. De dranghekken worden voor de Zaterdagmarkt verplaatst.

De gemeente blijft, in overleg met de horeca, zoeken naar mogelijkheden voor een goed gevoel van veiligheid in het verkeer op de Markt.

Waalwijk en Eindhoven

Ook in andere Brabantse gemeenten wordt gekeken naar regels rondom fietsers en fatbikes vanwege de overlast. Zo willen Waalwijk en Eindhoven fatbikes het liefst helemaal verbieden.