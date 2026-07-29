Verwarring op Leenderweg compleet na wéér een nieuw en fout verkeersbord
De nieuw aangebrachte pijlen op de Leenderweg in Eindhoven zorgden de afgelopen dagen voor gefronste wenkbrauwen. Dinsdag heeft de gemeente de situatie aangepast. Een nieuw verkeersbord zou voor meer duidelijkheid moeten zorgen. Maar wat blijkt? Ook dat staat verkeerd.
De afgelopen maanden is hard gewerkt om de Leenderweg te renoveren. Vorige week kreeg de tweebaansweg een nieuwe asfaltlaag en ook de wegmarkeringen werden aangebracht. Maar daar ging het mis. Het verkeersbord gaf aan dat automobilisten links moesten invoegen en dat klopte. Maar volgens de pijlen op het wegdek moesten bestuurders juist opschuiven naar rechts.
Dinsdagochtend haalden bouwvakkers het verkeersbord weg en bleven alleen de verkeerd aangebrachte wegmarkeringen over. Inmiddels hangt er een nieuw verkeersbord dat hetzelfde aangeeft als de pijlen op de weg. Daarmee blijft de fout dus bestaan.
De gemeente lijkt zelf ook in de war te zijn. Dinsdag antwoordde de gemeente op vragen dat ‘in de huidige situatie weggebruikers links moeten invoegen, omdat de rechterrijstrook de doorgaande rijstrook is.’ Maar dat klopt dus niet. Gelukkig lijkt het verkeer op de doorgaande weg in het zuiden van Eindhoven geen last te hebben van de fout.
Het ging al vaker mis op de Leenderweg tijdens de renovatie. Vorige maand nog dachten automobilisten in de middenberm te mogen parkeren nadat daar een nieuwe strook was aangelegd. Die leek te veel op de parkeerplaatsen langs de kant van de weg.
En deze week blunderde de gemeente Eindhoven ook bij een nieuw straatnaambord. Op het vernieuwde Wilhelminaplein ontbrak een L. Verschillende buurtbewoners konden er wel om lachen. "Wilhelminaplein staat er toch? O nee, Wilheminaplein! Dat is wel heel erg dom. Even Apeldoorn bellen, of Apedoorn."