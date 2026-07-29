Verwarring op Leenderweg compleet na wéér een nieuw en fout verkeersbord

De nieuw aangebrachte pijlen op de Leenderweg in Eindhoven zorgden de afgelopen dagen voor gefronste wenkbrauwen. Dinsdag heeft de gemeente de situatie aangepast. Een nieuw verkeersbord zou voor meer duidelijkheid moeten zorgen. Maar wat blijkt? Ook dat staat verkeerd.

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de Leenderweg te renoveren. Vorige week kreeg de tweebaansweg een nieuwe asfaltlaag en ook de wegmarkeringen werden aangebracht. Maar daar ging het mis. Het verkeersbord gaf aan dat automobilisten links moesten invoegen en dat klopte. Maar volgens de pijlen op het wegdek moesten bestuurders juist opschuiven naar rechts.

Dinsdagochtend haalden bouwvakkers het verkeersbord weg en bleven alleen de verkeerd aangebrachte wegmarkeringen over. Inmiddels hangt er een nieuw verkeersbord dat hetzelfde aangeeft als de pijlen op de weg. Daarmee blijft de fout dus bestaan. De gemeente lijkt zelf ook in de war te zijn. Dinsdag antwoordde de gemeente op vragen dat ‘in de huidige situatie weggebruikers links moeten invoegen, omdat de rechterrijstrook de doorgaande rijstrook is.’ Maar dat klopt dus niet. Gelukkig lijkt het verkeer op de doorgaande weg in het zuiden van Eindhoven geen last te hebben van de fout.

Een dag eerder klopte het verkeersbord nog wel. Dat geeft aan dat verkeer links moet invoegen op de doorgaande rijstrook (foto: Wilco Zonneveld).