Politie onderzoekt of auto te water en bekladdingen in Engelen link hebben

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de te water geraakte auto in Engelen en bekladdingen die daar afgelopen weekend op onder meer huizen en auto's zijn aangebracht. Dat meldt een woordvoerder woensdag. Volgens hem is het "te vroeg om hier conclusies aan te verbinden", maar houdt de politie wel rekening met het scenario dat de auto in het water te maken heeft met "de eerdere incidenten in Engelen".

In de nacht van zaterdag op zondag zijn huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen een geplande asielopvang in het dorp. Daarover zijn een tiental aangiftes gedaan, waarna nog niemand is aangehouden. In de auto die woensdagochtend in het water werd aangetroffen, zaten geen personen.