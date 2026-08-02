Bloot op vakantie? Voor Bas en Anne de normaalste zaak van de wereld

"Veel mensen van onze leeftijd vinden het raar of hebben er meteen een bepaald beeld bij. Terwijl het juist gaat om hoe bevrijd je jezelf voelt", vertelt Bas (37). Voor hem en Anne (29) is naakt zijn de normaalste zaak van de wereld. Toch behoren ze op naturistenterrein De Posthoek in Rucphen tot de jongste bezoekers. Ze merken dat jongeren het naturisme steeds minder goed weten te vinden.

Onder de bomen hebben Bas en Anne met hun labrador een mooi plekje gevonden. Het stel uit Zeeland verblijft inmiddels anderhalve week op De Posthoek, een terrein van naturistenvereniging Zon en Leven Voor Anne was bloot zijn eigenlijk nooit iets bijzonders. Haar moeder nam haar vroeger al mee naar de sauna. Samen met Bas ontdekte ze later het naturisme tijdens een kampeervakantie op een naturistenterrein. "Veel mensen van onze leeftijd vinden het raar of hebben er meteen een bepaald beeld bij. Terwijl het juist gaat om hoe bevrijd je jezelf voelt. Het is fijn om jezelf letterlijk en figuurlijk bloot te kunnen geven. Ik denk dat jongeren er gewoon te weinig vanaf weten", vertelt Bas.

"Vroeger was het heel gewoon dat vrouwen topless in de zon lagen."

Dat merkt ook Wilma Machielse, landelijk secretaris van naturistenvereniging Zon en Leven. Ze merkt dat de kijk op bloot de laatste decennia is veranderd. "Het hoort nu eenmaal bij deze tijd dat met name de jongere generatie preutser is geworden. Vroeger was het heel gewoon dat vrouwen topless in de zon lagen. Nu worden ze zelfs bekeurd. Kijk naar wat er is gebeurd bij de Galderse Meren, echt bizar."

De Posthoek laat volgens haar goed zien wat naturisme betekent. "Het is veel meer dan alleen maar naakt rondlopen. Iedereen is hier gelijk. Je kleren zeggen een heleboel en hier zeggen kleren helemaal niks. Je wordt geaccepteerd zoals je bent, met het lichaam dat je hebt. Mensen voelen zich hier vrij om zichzelf te zijn." Ze vervolgt: "Ook het één zijn met de natuur is hier belangrijk. Er zijn groenwerkdagen en iedereen draagt zijn steentje bij. Je zult hier nooit een papiertje zien slingeren."

Ton en Annie zijn al jarenlang vaste gasten van De Posthoek (foto: Erik Peeters)

Ton (84) en Annie (81) uit Zuid-Holland kunnen hierover meepraten. Ze komen al jarenlang op De Posthoek en zien vooral de kracht van de vereniging. "Het voelt voor mij als thuiskomen", zegt Ton. "Iedereen is begaan met elkaar en we helpen elkaar. Maar het is wel erg vergrijsd. Nieuwe aanwas is belangrijk voor het voortbestaan." Zon en Leven beheert meerdere naturistenterreinen verspreid over Nederland, waaronder De Posthoek. De vereniging telt 3300 leden. Het ledenaantal blijft de laatste jaren redelijk op peil. Tegelijkertijd ziet de vereniging wel dat de gemiddelde leeftijd stijgt. De vereniging hoopt daarom nieuwe generaties enthousiast te kunnen maken. "Gelukkig hebben we ook leden van tussen de dertig en veertig. Dit zijn voornamelijk jonge ouders met kinderen. Om generatiegenoten te enthousiasmeren, hebben we speeltoestellen geplaatst en worden er speciale activiteiten voor kinderen georganiseerd", zegt Wilma.

"Als we blijven eisen dat iedereen altijd naakt moet zijn, raken we jongeren kwijt."

Op sommige locaties heeft Zon en Leven volgens haar ook de regels versoepeld voor jongeren tot en met achttien jaar. Zij hoeven daar niet verplicht bloot te zijn. "Pubers hebben moeite met bloot zijn en dat moet je respecteren. Je ziet dat de stap om de kleding uit te trekken makkelijker wordt gezet wanneer het niet wordt opgelegd", vertelt ze. Anne begrijpt die terughoudendheid wel. "Iedereen kan zomaar een foto maken en plaatsen op het internet. Hier is dat absoluut verboden."

"Was de wereld maar overal zo mooi als op De Posthoek."

Voor Bas en Anne blijft De Posthoek een plek waar ze graag terugkomen. Bas: "Ik kan hier gewoon mijn laptop buiten achterlaten zonder mij zorgen te hoeven maken. Hier is veel respect en je voelt je veilig. Dat vind je niet overal. Het enige wat ik weleens mis, zijn gespreksonderwerpen met leeftijdsgenoten." Wat Wilma betreft, vatte een bezoeker van 'buitenaf' het gevoel op het naturistenterrein ooit treffend samen: "Was de wereld maar overal zo mooi als op De Posthoek."