Ervaringen met de biotensor: van verdwenen schimmels tot 'weggegooid geld'

De biotensor wint aan populariteit, zo bleek dit weekend uit berichtgeving van Omroep Brabant. Dat zorgde voor tientallen reacties van mensen die hun eigen ervaringen willen delen. Van schimmel die verdwijnt tot mentale problemen die juist blijven bestaan. Bij de een is de therapie succesvoller dan bij de ander.

Naar aanleiding van de verhalen over de populariteit van NEI-therapie met de biotensor die Omroep Brabant afgelopen weekend publiceerde, kregen we tientallen reacties. De ervaringen, zowel positief als negatief, zijn lastig te verifiëren. Toch kiezen we ervoor om een aantal ervaringen van lezers te delen om zo ook hun kant van het verhaal te belichten.

Nathalie* haalde de ene na de andere anti-schimmelcrème bij de apotheek voor haar dochtertje, die jarenlang last had van schimmel op haar lichaam. Zonder resultaat. Tot ze bij NEI-therapie uitkwam. "Na drie sessies gaf de biotensor aan dat zij 'klaar' zou zijn. We zijn nu zeven jaar verder en ik heb nooit meer anti-schimmelcrème hoeven halen." Niets mee opgeschoten

Er melden zich ook mensen bij wie het minder effect had. Lenneke* bezocht eind 2025 een NEI-therapeut. "Ik heb in het verleden een aantal psychotherapeuten bezocht. Toen ik eind vorig jaar opnieuw vastliep in mijn gedachten, raadde een oud-collega een NEI-therapeut aan."

Ze ging er open in. "De eerste keer was vreemd. Uiteindelijk ben ik er drie keer geweest, voor 90 euro per sessie. Over de therapeut valt niets negatiefs te zeggen, zij was heel respectvol." Toch heeft ze niet het idee dat ze er iets mee is opgeschoten. "Behalve dat ik mijn hart kon luchten. Het is zonde van mijn geld."

NEI-therapie met de biotensor

NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie. Volgens de Vereniging van NEI-therapeuten (VVNT) is het een testmethode om emotionele problemen, lichamelijke klachten en onverwerkte gebeurtenissen en trauma's op te lossen. Een van de manieren om zo'n test uit te voeren, is met behulp van de biotensor: een metalen stok die op en neer beweegt als de therapeut vragen stelt aan een cliënt. Het aantal leden van de VVNT steeg in de afgelopen jaren van 100 leden (2020) naar 854 leden (2026). Ruim een kwart van hen is actief in Brabant. Ze werken niet allemaal met de biotensor, maar uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat in 55 van de 56 Brabantse gemeenten NEI-therapeuten met de biotensor actief zijn. Zowel NEI-therapie als de werking van de biotensor zijn niet wetenschappelijk bewezen. Hoofddocenten klinische psychologie aan Universiteit Leiden Kim de Jong en Bart Verkuil zijn kritisch. Dat het bij sommige mensen wel lijkt te helpen, is volgens hen te verklaren door de hoop en verwachtingen die mensen hebben dat de therapie gaat werken, ook wel het placebo-effect genoemd. Natuurkundedocent aan Fontys Hogeschool, Zeger-Jan Kock, bestudeerde op verzoek van Omroep Brabant de biotensor. Natuurkundig gezien kan hij er weinig van maken. "Andere factoren kunnen een rol spelen en dan gaat het eerder om psychologie of placebo-effecten, dan om natuurkunde."

Maaike* maakte op een spirituele beurs kennis met NEI-therapie. "Dat is anders dan in een rustige praktijk en de sessie duurde maar twintig minuten", vertelt ze. Ze liep al langer tegen problemen aan in het contact met haar zoon. Tijdens de sessie werkte de NEI-therapeut met een ja-nee-schema terwijl de biotensor bewoog. De conclusie? "Er zou iets spelen uit een vorige generatie aan mijn moederskant wat de omgang met mijn zoon beïnvloedde. Volgens haar hoefde ik dat niet verder te onderzoeken, maar kon ik het loslaten door enkele zinnen te herhalen." Maaike kreeg verder geen handvaten mee. "Ik vond het weinig concreet en heb daarna niets ervaren." Aardappelen vermijden

Miranda* is wel enthousiast over de behandelmethode. Bij haar zoontje werd ADD, een vorm van ADHD, vastgesteld. "Uit de meting met de biotensor bleek dat hij onder andere niet goed reageerde op aardappelen." Ze paste daarop zijn eetpatroon aan. "Tot onze verbazing zagen we snel verschil. Het ging veel beter op school." Jaren later vermijdt hun zoon nog steeds aardappelen. "Of het placebo is of niet, daar kan iedereen zijn eigen mening over hebben. Voor ons heeft het ontzettend veel betekend." NEI-therapie wordt ook bij dieren toegepast, bijvoorbeeld bij de honden van Brigit. "Met de biotensor konden de behandelaars zien wat er aan de hand was. Ze ontdekten vroeg afwijkingen in de organen, die vervolgens met homeopathische middelen konden worden verholpen."

Reactie grondlegger NEI-therapie

Ook de grondlegger van NEI-therapie in Nederland, Roy Martina, meldde zich bij Omroep Brabant. Hij begon in 1995 met de eerste opleiding tot NEI-therapeut. In de loop der jaren is hij de controle over de therapievorm verloren en kan hij niet instaan voor de kwaliteit van de huidige NEI-therapeuten. "Positieve ervaringen van cliënten kunnen waardevol zijn, maar vormen op zichzelf geen bewijs voor de betrouwbaarheid, veiligheid of effectiviteit van een methode." Ook hij twijfelt aan de biotensor. "De uitkomst kan worden beïnvloed door verwachtingen, interpretaties en onvoldoende neutraliteit van degene die test."