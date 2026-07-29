Weer horecazaken aan de Kruisstraat dicht: Eindhoven trekt vergunningen in

Restaurant & Lounge Zizo en Dar Moroccan Eindhoven moeten per direct dicht. De gemeente Eindhoven heeft hun exploitatievergunningen ingetrokken omdat het gevaar bestaat dat de vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Beide horecazaken zitten aan de Kruisstraat in Eindhoven. Bij Zizo viel de politie in februari 2025 al binnen. Die inval maakte deel uit van een groot onderzoek naar het witwassen en de productie van en handel in drugs . Bij tientallen huizen en bedrijfspanden in verschillende provincies werden toen doorzoekingen gedaan. Over Dar Moroccan Eindhoven is niks bekend.

Meer vergunningen ingetrokken

De intrekking staat volgens de gemeente niet op zichzelf. In mei verloren ook de horecazaken Cappuccino, Zeester en Stella Marina aan de Kruisstraat hun exploitatievergunning. Een aantal eigenaren en uitbaters werd door justitie in verband gebracht met drugshandel.

Ook Café040 aan de Kruisstraat raakte zijn vergunningen kwijt. Bij die zaak trok de gemeente de alcoholwetvergunning en de vergunning voor kansspelautomaten in. Dat gebeurde na een steekpartij op Koningsdag en vanwege overlast rond het café.

Het intrekken van vergunningen valt binnen project Aurora. Daarin werken de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samen tegen criminaliteit en overlast rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt. De gemeente wil het gebied veiliger maken en daarmee minder aantrekkelijk voor criminelen.