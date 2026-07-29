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Twee dodelijke ongelukken op A17: Rijkswaterstaat zet tekstwagen in

Vandaag om 17:57 • Aangepast vandaag om 18:09
Links: het ongeluk maandag waarbij een man van 28 om het leven kwam, rechts: het ongeluk van dinsdag waar een man van 19 overleed (foto's: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Links: het ongeluk maandag waarbij een man van 28 om het leven kwam, rechts: het ongeluk van dinsdag waar een man van 19 overleed (foto's: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Na twee dodelijke ongelukken op de A17 bij Moerdijk in de afgelopen twee dagen heeft Rijkswaterstaat extra maatregelen genomen. Sinds woensdag staat er een tekstwagen met de waarschuwing 'Kans op file', zo laat Rijkswaterstaat desgevraagd weten.

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Maandagmiddag kwam een 28-jarige man uit Dordrecht om het leven nadat hij met zijn bestelbus achter op een vrachtwagen botste. Dinsdag overleed een 19-jarige man uit Gorinchem bij een ongeluk waarbij drie vrachtwagens betrokken waren. Twee mensen raakten bekneld en gewond.

Door wegwerkzaamheden zijn de rechterrijstrook en de vluchtstrook afgesloten. Daardoor zijn er nog twee rijstroken beschikbaar in plaats van drie, waardoor de kans op files groter is.

Geen matrixborden
Boven de A17 bij Moerdijk hangen geen matrixborden die kunnen waarschuwen voor files. Er is wel filedetectie, waarbij een waarschuwingsbord oplicht zodra er een file ontstaat. Volgens Rijkswaterstaat staan er vanwege de werkzaamheden bovendien op drie plekken gele waarschuwingsborden met de tekst 'Kans op file'.

Ook hangt er een groot elektronisch informatiebord boven of langs de weg met actuele verkeersinformatie. "Hierop staat dat er werkzaamheden zijn aan de Moerdijkbrug", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Met de tekstwagen met de waarschuwing 'Kans op file' is daar nu een extra waarschuwingsmiddel aan toegevoegd.

Bekijk hier beelden van het ongeluk van dinsdag:

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