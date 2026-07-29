Twee dodelijke ongelukken op A17: Rijkswaterstaat zet tekstwagen in

Na twee dodelijke ongelukken op de A17 bij Moerdijk in de afgelopen twee dagen heeft Rijkswaterstaat extra maatregelen genomen. Sinds woensdag staat er een tekstwagen met de waarschuwing 'Kans op file', zo laat Rijkswaterstaat desgevraagd weten.

Door wegwerkzaamheden zijn de rechterrijstrook en de vluchtstrook afgesloten. Daardoor zijn er nog twee rijstroken beschikbaar in plaats van drie, waardoor de kans op files groter is.

Maandagmiddag kwam een 28-jarige man uit Dordrecht om het leven nadat hij met zijn bestelbus achter op een vrachtwagen botste. Dinsdag overleed een 19-jarige man uit Gorinchem bij een ongeluk waarbij drie vrachtwagens betrokken waren. Twee mensen raakten bekneld en gewond.

Geen matrixborden

Boven de A17 bij Moerdijk hangen geen matrixborden die kunnen waarschuwen voor files. Er is wel filedetectie, waarbij een waarschuwingsbord oplicht zodra er een file ontstaat. Volgens Rijkswaterstaat staan er vanwege de werkzaamheden bovendien op drie plekken gele waarschuwingsborden met de tekst 'Kans op file'.

Ook hangt er een groot elektronisch informatiebord boven of langs de weg met actuele verkeersinformatie. "Hierop staat dat er werkzaamheden zijn aan de Moerdijkbrug", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Met de tekstwagen met de waarschuwing 'Kans op file' is daar nu een extra waarschuwingsmiddel aan toegevoegd.

Bekijk hier beelden van het ongeluk van dinsdag: