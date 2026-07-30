Na zwaar jaar ligt de lat voor Vos hoog in de Tour: 'Geel is ons hoofddoel'

Door het overlijden van haar vader Henk kende Marianne Vos op persoonlijk vlak een heel zwaar jaar. Op sportief gebied zat het ook niet mee toen ze bij een val in de Vuelta Feminina in mei haar sleutelbeen brak. De 39-jarige renster uit Babyloniënbroek voelt zich nu goed en wil vanaf zaterdag toeslaan in de Tour de France Femmes. De gele trui is daarbij het hoofddoel.

Het overlijden van vader Henk, haar grootste fan, kwam keihard aan bij Vos. “Het was een zware periode. De voorbereiding op het seizoen verliep anders en moeizamer dan normaal”, blikt de meervoudig wereldkampioene donderdag terug. “Ik ben het team dankbaar voor de vrijheid die ik kreeg om bij mijn familie te zijn. En ik ben dankbaar voor het vertrouwen. Het werk wat ik kon doen, heb ik gedaan.” Ze sloeg vanwege de ziekte van haar vader de klassieker Milaan-Sanremo over en na zijn overlijden ook de Ronde van Vlaanderen. Kort daarna was ze wel bij Parijs-Roubaix, waarin ze naar een tweede plek reed. Een maand later viel ze in de openingsrit van de Vuelta Feminina en liep ze een sleutelbeenbreuk op.

Nu een paar dagen voor de start van de Tour de France Femmes heeft Vos er vooral veel zin in. “Lange tijd heb ik niet over de Tour nagedacht omdat de ronde (red. tot 2022) niet bestond voor vrouwen. Ik ben blij hoe de Tour is gegroeid en hoe groot deze nu is.”

"Etappewinst is ook een ambitie."

Zelf won ze al drie Tour-etappes en reed ze meer dan een week in het geel. Voor komende editie is ze zelfverzekerd over de kansen voor haar ploeg Visma - Lease a Bike. “De laatste voorbereidingen zijn goed gegaan, we zitten in de juiste vibe. Met het team gaan we voor de gele trui van Pauline Ferrand-Prévot, dat is het hoofddoel. We gaan haar zo goed mogelijk ondersteunen. En als er daarnaast een kans is op een etappewinst, dan is dat ook een ambitie.” Met haar 39 jaar is ze de meest ervaren kracht in de ploeg en een voorbeeld voor veel andere rensters. Voor haar gevoel is ze als prof niet veel veranderd. “De Tour is een nieuwe race waar ik me, net als anders, zo goed mogelijk op voorbereid. Het team heeft hoge ambities, daar werk ik hard voor.” Een extra uitdaging is de warmte. Vos ziet daar niet tegenop. “In onze ploeg wordt er serieus mee omgegaan. In de voorbereiding hebben we bijvoorbeeld al getraind in de hitte. De ene gaat daar makkelijker mee om dan de ander, maar als prof moet je je aan kunnen passen.”