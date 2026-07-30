Geen WK voor ruiter en meer cel voor Bolle Jos: dit mag je niet missen

Springruiter Van der Vleuten doet niet mee aan het WK en de celstraffen voor drugscrimineel Bolle Jos stapelen zich maar op: dit zijn de vijf verhalen van donderdag die je gelezen moet hebben.

De laatste jaren zorgde springruiter Maikel van der Vleuten uit Someren op belangrijke momenten regelmatig voor medailles, maar over drie weken ontbreekt hij op de wereldkampioenschappen in het Duitse Aken. Zijn toppaard Beauville Z is inmiddels zestien jaar en de ruiter wil zijn paard rust geven. Lees hier het hele verhaal.

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ABBA-parodie 'Dikke Pens' van de Kapotte Kachels komt niet meer terug op Spotify na een uitspraak van de rechter woensdag. Moeten andere carnavalsbands zich nu zorgen gaan maken na dit vonnis?

Je leest het hier.

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De 12-jarige Benjamin Barendregt uit Oisterwijk heeft een bijzondere collectie. Hij spaart originele spullen uit de Tweede Wereldoorlog: helmen, uniformen, munitie en foto's. Deze week krijgt hij zijn eigen pop-up tentoonstelling in theater Tiliander. Check hier zijn verhaal.

De biotensor wint aan populariteit, zo bleek dit weekend uit berichtgeving van Omroep Brabant. Dat zorgde voor tientallen reacties van mensen die hun eigen ervaringen willen delen. Van schimmel die verdwijnt tot mentale problemen die juist blijven bestaan. Bij de een is de therapie succesvoller dan bij de ander. Lees hier over hun ervaringen.

De voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, uit Breda is in België veroordeeld tot veertien jaar celstraf in het omvangrijke drugsproces Costa. Met opnieuw een veroordeling in België voor Leijdekkers staat de teller inmiddels op 103 jaar celstraf. Bij verstek, want Leijdekkers houdt zich schuil in Sierra Leone en verschijnt nooit op zittingen. Lees hier meer.