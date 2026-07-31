Van judoka naar kooivechter: Roy Meyer wil hoogst haalbare in MMA

Na een glansrijke judocarrière en een sportief uitstapje als bokser wil Roy Meyer uit Breda naam gaan maken als kooivechter. De 35-jarige topsporter maakt de overstap naar Levels Fight League (LFL), de grootste mixed martial arts (MMA)-organisatie in Nederland.

Evie Hendriks & NOS Geschreven door

"Ik wil de sportieve jaren die ik heb maximaal benutten, dan kom je automatisch terecht bij MMA. Je hebt in die sport veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen, is goed leren slaan en trappen", vertelt de voormalig judoka tegen de NOS. De stap van Meyer past in de trend van het in Nederland steeds populairder wordende MMA. Het aantal gevechten in ons land neemt toe, het publiek weet ze te vinden en eerder werd de overstap naar LFL al gemaakt door zesvoudig wereldkampioen in het lichtgewicht Tyjani Beztati en Rigters (Rico Verhoevens uitdager om de wereldtitel in het zwaargewicht bij Glory). Snel overtuigd

LFL is met het vastleggen van de grote namen steeds groter aan het worden. Eigenaar Donovan Panayiotis kan zijn geluk dan ook niet op. "Het is, net als bij Rigters, een enorm compliment dat Meyer naar ons komt. Wij hebben hem eens uitgenodigd voor een avond bij onze gevechten en daarna was hij meteen overtuigd. Ik wil die titel, zei hij na afloop meteen."

"Roy is echt een persoonlijkheid", vervolgt Panayiotis. "We gaan veel plezier aan hem beleven en hij kan écht goed vechten. Hij heeft ook precies de juiste mentaliteit. Als je op de Olympische Spelen kan staan, kun je ook de wereldtitel bij ons pakken." In de kijker

LFL wordt voor vechtsporters steeds interessanter omdat zij via de Nederlandse organisatie de kans krijgen om zich in de kijker te vechten bij de Amerikaanse organisatie UFC. Bij die organisatie valt het grote geld te verdienen, maar daar komen Nederlandse MMA-vechters niet zomaar binnen. Meyer, die drie keer WK-brons won en twee keer brons pakte op het EK, wil via LFL dan ook gaan voor het 'hoogst haalbare' in zijn nieuwe sport. "Ik denk aan de UFC. Het lijkt me prachtig om daar te vechten. Daarnaast wil ik ook wereldkampioen worden en ik wil bij de grootste organisaties gaan vechten in de toekomst."

Wat is UFC?

De UFC, ontstaan in 1993, is de grootste vechtsportorganisatie en daarmee ook de grootste MMA-organisatie ter wereld. MMA staat voor mixed martial arts en is een combinatie van verschillende vechtkunsten. MMA-vechters hebben diverse achtergronden. Sommigen hebben hun basis in het kickboksen liggen, anderen in bijvoorbeeld het worstelen.