Cameratoezicht op kermis in Liempde na ongeregeldheden van vorig jaar

Om te voorkomen dat het net zoals vorig jaar uit de hand loopt op de kermis in Liempde heeft de gemeente Boxtel camera's op het terrein geplaatst. Vorig jaar vonden tijdens de kermis, die om twaalf uur vrijdagmiddag begint, meerdere opstootjes plaats en moesten beveiligers en boa's worden ingezet om de rust te herstellen.

Tijdens de Liempdse kermis was het vorig jaar meerdere dagen onrustig . "Groepen jongeren van buiten Liempde kwamen de lokale jeugd uitdagen", vertelde een van de horecaondernemers toen. Het zou gegaan zijn om een man of vijftien. De politie moest op linie en met wapenstok de rust herstellen. Een 22-jarige man werd aangehouden .

Voorafgaand aan de kermis in Liempde was er op sociale media al gewaarschuwd dat jongeren, die in de gemeente Boxtel al vaker onrust veroorzaakten, de boel zouden komen verstoren op de Liempde kermis.

"Op een gegeven moment kwamen wat jongeren hier die niks drinken, niets besteden en alleen maar ruzie zoeken", vertelde een medewerker van een café na een van de onrustige avonden. "Er zijn wat klappen gevallen, maar gelukkig waren de politie en de beveiligers er snel bij."

De Liempdse kermis duurt tot en met woensdag. De kermis in Boxtel begint op 14 augustus en duurt tot en met 19 augustus.