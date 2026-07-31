Opnieuw opgepakt: waarom deradicaliseren zo lastig is

Radicaliseren is vaak ingewikkeld, en zekerheid over of een behandeling werkt is er niet. Dat zegt psychologe Gaby Thijssen. Zij promoveerde aan Tilburg University op onderzoek naar deradicalisering, na jaren te hebben gewerkt op de terreurafdeling van de PI Vught. Woensdag werd een 19-jarige Eindhovenaar opnieuw aangehouden in een terrorismeonderzoek. Eerder werd hij al veroordeeld voor het plannen van een aanslag. "Ze zijn heel goed in vertellen wat een ander wil horen", zegt Thijssen.

Woensdag haalden invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar het nieuws groot. De 19-jarige Muhammed K. uit Eindhoven en twee minderjarige verdachten werden aangehouden. Ze zouden mogelijk bezig zijn geweest met de voorbereiding van een aanslag. Opvallend is dat alle drie eerder al in beeld waren bij terrorismeonderzoeken. De twee minderjarigen zouden op TikTok hebben opgeroepen tot terrorisme, meldde de NOS. Muhammed K. werd eerder veroordeeld voor het plannen van een aanslag en was pas twee jaar op vrije voeten. Moeilijk te testen

Juist zulke zaken maken de vraag extra prangend: hoe voorkom je dat iemand opnieuw radicaliseert? Dat is in de praktijk ontzettend ingewikkeld, zegt Thijssen. "Er zijn in de wereld niet zo veel terroristen, dus die inschatting van het risico is ingewikkelder. Je kunt moeilijk testen of een behandeling ook echt werkt." Bij medisch onderzoek wordt doorgaans getest op effectiviteit, bijvoorbeeld door een controlegroep te onderzoeken op het placebo-effect. Bij deradicalisering kan dat niet, legt ze uit. "Dat kunnen wij niet doen. Je kunt niet testen of iemand een bom in het vervolg echt laat afgaan. Daardoor weet je niet of het gesprek met de psycholoog, het lezen van een bepaald boek, of bijvoorbeeld een bezoek van een imam, werkt." Niet één type terrorist

In haar onderzoek stond één vraag centraal: waarom radicaliseert iemand? Een simpel antwoord bestaat niet. "Er is niet één type terrorist, en dus ook niet één type radicaliseringsproces. Als we mensen als het ware door een soort wasstraat konden halen met een methode die op iedereen toepasbaar is, waren we snel klaar", legt de psychologe uit. "Maar juist omdat ieder individu zo anders is, vraagt het bij iedereen ook een andere manier om het effect terug te draaien."

De meeste mensen die radicaliseren, zijn volgens haar tussen de 21 en 30 jaar oud. Vaak hebben zij weinig houvast in de maatschappij. "Ze hebben een grote behoefte aan verbondenheid, ergens bij willen horen. Ook speelt soms een gevoel van achterstelling en onrecht mee, en je ziet ook personen die op zoek zijn naar betekenis, iets om hun leven zin te geven." De bubbel barst

Ook de omgeving speelt een grote rol. Geradicaliseerde vrienden, familieleden of onlinecontacten kunnen iemand verder de verkeerde kant op trekken. Maar diezelfde sociale kring kan juist helpen bij het deradicaliseren. "Die sociale steun vanuit de omgeving is ook heel belangrijk bij het deradicaliseren. Daar probeer je op in te zetten: ze herenigen met familie en vrienden."

Dreiging voor de nationale veiligheid Voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is het online radicaliseren van jongeren al langer in doorn in het oog. Het recruteren van jongeren gaat volgens de organisatie snel en komt voornamelijk uit jihadistische hoek. De NCTV noemt de dreiging in rapportern een gevaar voor de nationale veiligheid.