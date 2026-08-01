Het wordt weer heet en reddingsoperatie voor vissen: dit mag je niet missen

Het belooft de komende dagen weer warm te worden en bij het Peelkanaal in Westerbeek redden ze vissen: dit zijn de vijf verhalen die je zaterdag gelezen moet hebben.

We stevenen weer af op een hete periode. Dat vertelde Berend van Straaten van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "Er zijn wel wat regen- en onweersbuien in aantocht, maar die verdrijven de warmte niet meteen." Lees hier meer.

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Premier Rob Jetten uit Uden moedigt jonge lhbti'ers zaterdag aan daar openlijk voor uit te komen. Zijn boodschap aan hen gaat terug naar zijn eigen ervaring toen hij 15, 16 was, legt hij uit.

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Zijn naam prijkt op borden in een Bredase straat. Maar wie is deze Generaal van der Plaat, vraag ik me al jarenlang af? Hij blijkt ruim 200 jaar geleden op heroïsche wijze Breda te hebben verdedigd en ontving als dank een gouden snuifdoos. Aan dat cadeau komt later een hele bloedige geschiedenis te kleven: een moord en een zelfmoord. Check het hier.

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Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een prachtige nachtvlinder in een tuin, een nieuwe langsteelgraafwesp in ons land, wantsen die met een opmars bezig zijn in ons land en een gekko die in onze provincie gevonden is. Hier lees je meer.

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