Goud voor beachvolleybalster Raisa Schoon in Rio de Janeiro

Beachvolleybalster Raisa Schoon uit Werkendam heeft, samen met haar dubbelpartner Katja Stam, het beachvolleybaltoernooi van Rio de Janeiro in Brazilië gewonnen. Daaraan mogen alleen de zestien beste duo's van de wereld meedoen.

Het is voor het eerst sinds 2023 dat Schoon en Stam zo'n toernooi op hun naam schrijven. De nummers 6 van de wereld wonnen maandagochtend (Nederlandse tijd) in de finale met 21-16 en 21-16 van de Braziliaanse titelverdedigers Carolina Solberg en Rebecca Silva. Zij zijn de nummer 1 van de wereld.

Stam en Schoon, de dochter van oud-Olympiër Deborah Schoon-Kadijk, veroverden eind mei zilver al in het Tsjechische Ostrava en begin juli een bronzen medaille in het Zwitserse Gstaad.