Corné H. niet de cel in voor gijzeling PI Vught, wel voorwaardelijke straf

Corné H. hoeft niet de cel in voor de gijzeling van medewerkers van de PI Vught in december vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Net als justitie en de verdediging van Corné H. vindt de rechtbank het belangrijker dat H. wordt behandeld aan al zijn stoornissen in de tbs-kliniek waar hij nu al zit. “Dat is het meest veilig”, stelt de rechtbank.

H. gijzelde op 5 december drie medewerkers in de centrale post van zijn afdeling door ze met een schilmesje te bedreigen en twee van hen aan een tafelpoot te boeien. Vijf andere medewerkers zaten in ruimtes ernaast en konden niet weg. Corné H. wilde met zijn actie overplaatsing naar de gevangenis in Zwolle afdwingen. Hij zat al heel lang op de psychiatrische afdeling in Vught, omdat er geen plek was in een tbs-kliniek. Eerder gijzelde hij al vier medewerkers in een café in Ede. Eigenlijk is een celstraf wel op zijn plaats, vindt de rechtbank, omdat H. niet volledig ontoerekeningsvatbaar is en ook omdat de acht slachtoffers veel leed is aangedaan. Maar de rechtbank besloot toch dat de huidige behandeling in een tbs-kliniek in Groningen het beste is om te voorkomen dat Corné H. (30) opnieuw in de fout gaat. Na gijzelingen in Ede en in de gevangenis in Vught moet hij dringend behandeld worden aan al zijn stoornissen. Jaar voorwaardelijk

Wel krijgt H. een jaar cel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, die pas ingaat als hij klaar is met zijn tbs-behandeling. De rechtbank vindt het toch belangrijk om een stok achter de deur hebben tegen de tijd dat hij na een lange behandeling weer vrijkomt.

Volgens alle partijen zit Corné H. nu op de juiste plek en kan in de Van Mesdagkliniek werken aan zijn vele stoornissen, stemmen in zijn hoofd en andere problemen. De enigen die wel graag een celstraf hadden gezien voor Corné H. zijn de acht slachtoffers. Zij lijden nog dagelijks onder de gevolgen van die uren durende gijzeling. Bekijk hieronder beelden van de politieactie tijdens de gijzeling:

Ze vinden dat H. uit Ede veel te ver is gegaan in zijn eis om medicatie en overplaatsing naar een andere gevangenis in Zwolle. Ook vragen ze om erkenning van hun leed, want zij stonden doodsangsten uit tijdens de gijzeling en vreesden nooit meer thuis te komen. De rechter legde hen uit dat er is gekozen voor de meest veilige aanpak en dat is in een kliniek, ook al beseft de rechtbank hoe afschuwelijk de gijzeling moet zijn geweest. Van Mesdagkliniek in Groningen

Na de gijzeling in december werd al een kort geding aangespannen om Corné H. zo snel mogelijk in zo’n tbs-kliniek te laten opnemen. H. kreeg echter geen voorrang van de rechter, maar tijdens het hoger beroep was het probleem ineens opgelost: H. kon op 18 juni naar de Van Mesdagkliniek in Groningen, waar een plekje was vrijgekomen. Daar zit hij nu nog in afzondering. De komende tijd wordt bekeken hoe hij het beste behandeld kan worden. De rechtbank wil dat proces dus niet doorbreken met een nieuwe celstraf of een nieuwe tbs-maatregel. Hoe pijnlijk geen celstraf opleggen ook is voor de slachtoffers.

De Dienst Speciale Interventies bij de gevangenis in Vught (foto: Persbureau Heitink).

Hier lees je alle verhalen over de gijzeling in Vught. Luister hieronder naar een speciale podcast over de gijzeling in Vught: