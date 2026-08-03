Een gevonden lichaam op de foto zetten: wat bezielt iemand?

Foto’s maken van een gevonden dode in een park of veel te dicht bij de plek komen waar een lichaam is gevonden. De politie was dit weekend om deze redenen woedend op omstanders in Den Bosch. Wat bezielt iemand om zulke ellende te willen vastleggen? We vragen het psycholoog Najla Edriouch uit Den Bosch en mediapsycholoog Mischa Coster.

“Het is bizar”, vindt Edriouch. Het opvallendste was de man die het gevonden lichaam in het Prins Hendrikpark in Den Bosch fotografeerde. Toen agenten hem daarop aanspraken, zei de man dat hij foto's mag maken 'omdat hij in openbaar gebied is'. Daarna liep hij volgens de wijkagent weg. Bewijsdrang

De man zou de beelden volgens de politie met mensen in zijn omgeving hebben gedeeld. “Het is een soort bewijs: ik heb het meegemaakt. Een lijk zien, kan ongeloofwaardig klinken”, zo probeert Edriouch te verklaren. Mediapsycholoog Coster: “Het geeft ook een vorm van status.” Beide psychologen benadrukken het gedrag te willen verklaren en niet goed te willen te praten. Onze hersenen werken volgens hen anders in extreme situaties. Edriouch: “Als je onder heel hoge spanning staat, dan werkt het voorste gedeelte van je hersenen niet meer zo goed.” Bezinning komt dan soms ook pas later.