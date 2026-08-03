Brand in bosgebied zo groot als voetbalveld, nablussen duurt nog uren

In een bos aan de Waterleidingstraat ten oosten van Rosmalen woedt sinds maandagmiddag brand. Korpsen uit de hele regio bestrijden het vuur. De Veiligheidsregio meldde rond vier uur 's middags dat de brand onder controle was.

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De brand woedt in een gebied dat zo groot is als een voetbalveld. Eenheden vanuit de hele regio zijn er naar toe gereden om te blussen. Zo zijn er brandweermensen uit onder andere Cromvoirt, Heesch, Den Bosch, Helvoirt en uit het Gelderse Hedel. De brand is sinds vier uur onder controle. Volgens de woordvoerder is een gebied ter grootte van enkele honderden vierkante meters afgebrand. Het blussen duurt volgens hem nog enkele uren omdat de brand tot diep in de grond is doorgedrongen.



De vestiging van de Hub Noord-Brabant, die aan de Waterleidingstraat 4 ligt, hoeft volgens brandweermensen nog niet ontruimd te worden, omdat de wind de andere kant op staat. Dat geldt ook voor locatie De Binckhorst van Cello voor mensen met een beperking, schrijft Dtv Nieuws.

Opvallend is dat een grootschalig watertransportwagen van de brandweer in Rosmalen aan het helpen is bij een grote natuurbrand bij Venray in Limburg. Vaker branden in de regio

De laatste tijd zijn er vaker branden rond Rosmalen. Zo stond afgelopen zaterdag een stuk van een weiland vlak langs de A59 in brand. Eerder die middag brak er ook al brand uit in een berm aan de Tivoliweg. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de twee branden is.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.



