Overschot aan mannen maakt daten lastig in Eindhoven: 'Toch maar verhuizen'

Ben je een hetero jongeman en woon je in Eindhoven? Dan vind je het misschien wel kei lastig om een single vrouw te vinden. Geen zorgen, het ligt niet aan jou. Er wonen in Eindhoven nou eenmaal een stuk meer jonge mannen dan vrouwen.

Landelijk staat Eindhoven op de derde plaats met meeste mannen tussen de 20 en 30 ten opzichte van vrouwen, na Vaals en Wassenaar. In Eindhoven zijn er ruim een kwart meer jonge mannen dan vrouwen. Voor mannen is de datingmarkt in Breda een stuk gunstiger: zij hebben daar grofweg een derde meer kans op een match met een vrouw dan in Eindhoven.

In Breda ziet Ilse juist een overschot aan vrouwen. Dat verschil heeft volgens haar vooral te maken met het aanbod aan studies. "In Breda heb je meer toerisme-opleidingen, daar zitten meer vrouwen. In Eindhoven zijn juist veel technische studies, die vooral door het mannelijk geslacht wordt gevolgd."

Verschillende opleidingen Dat vrijgezelle mannen in Eindhoven het moeilijk hebben, merkt ook Ilse Jespers van datingbureau Matchmaker Brabant. Zij organiseert evenementen waar singles elkaar kunnen ontmoeten. "Vooral mannen melden zich daarvoor aan. We werken daarom met wachtlijsten om de verhoudingen gelijk te houden. Het is voor niemand leuk als je twee vrouwen tegenover dertig mannen hebt. We hebben hierom ook wel eens een event afgezegd."

Verhuizen voor de vrouwen

Dat ze vooral mannelijke klasgenoten hebben, herkennen de studenten op de campus van de TU/Eindhoven wel. Voor de meesten is dat geen probleem, ze zijn vooral bezig met studeren en werken en hebben sowieso geen tijd om te daten.

Jarno van Tuil vindt het wel lastig. Hij wil wel daten, maar heeft tot nu toe weinig succes. Dat er weinig vrouwen op de campus rondlopen had hij al door, maar dat er in heel Eindhoven een kwart meer mannen dan vrouwen zijn, had hij niet verwacht. "Dat is wel heel veel. Misschien moet ik toch maar verhuizen."

Volgens Ties Mommersteeg is een vrouw buiten Eindhoven zoeken inderdaad de beste tip. "Ik heb al zes jaar een vriendin uit Boxtel. Van mijn vrienden hoor ik wel vaak dat het lastig is om een vrouw te vinden. Gewoon even wat reizen, misschien is het in een andere stad makkelijker."

Singles zoeken op straat

Matchmaker Ilse probeert Brabantse vrijgezellen ook te helpen met personal matchmaking. Daarbij gaat ze persoonlijk op zoek naar iemand om aan haar klant te koppelen. "Ook daar melden vooral jonge mannen zich voor aan. Vrouwen die zich hiervoor aanmelden zijn vaak wat ouder, eind vijftig of begin zestig."

Voor mensen die persoonlijke hulp willen, doet Ilse alles. "We gaan zelfs de straat op en we zijn ook wel eens met de auto op pad gegaan. Het maakt me niet uit hoe, als we maar iemand vinden."

Beter je best doen

Volgens een aantal vrouwen in Eindhoven ligt het probleem niet alleen bij de verhoudingen in de stad. Mannen moeten ook beter hun best doen. "Niemand durft elkaar meer aan te spreken en alles is zo oppervlakkig", vindt Lotte Brandts. "Ze moeten vooral van datingapps afblijven en mensen in het echt gaan ontmoeten."