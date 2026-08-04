LIVE | Grote natuurbrand: EOD ingeschakeld voor oude munitie uit WOII

21:33

De brandweer heeft bij de natuurbrand in Venray de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Dat is vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied aanwezig is, meldt de veiligheidsregio dinsdagavond.

De veiligheidsregio laat weten dat er tijdens de oorlog veel gevochten is bij de Limburgse plaats. Een adviseur van de EOD is opgeroepen om advies uit te brengen 'over eventuele achtergebleven munitie en wat dit betekent voor de bluswerkzaamheden.' De veiligheidsregio benadrukt dat de brandweer zelf ook altijd rekening houdt met deze risico's.