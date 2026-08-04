Premier Jetten praat met inwoners van Engelen en Bokhoven na bekladdingen

Premier Rob Jetten is dinsdag in gesprek gegaan met inwoners van Engelen en Bokhoven van wie de huizen eind juli zijn beklad. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch was ook bij de bijeenkomst aanwezig.

Zorgen in het dorp Volgens Jetten sprak hij ook veel mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid en veiligheid in hun dorp. Hoewel de meningen over asielopvang verschillen, hoorde hij ook een gezamenlijke boodschap: "Voor intimidatie en bedreiging is geen plaats."

De premier laat op X weten dat de verhalen van inwoners die direct zijn geraakt door de bedreigingen, intimidatie en vernielingen diepe indruk op hem hebben gemaakt.

De premier sluit zijn bericht af met een oproep tot verbinding. "Nederland is op zijn sterkst als we niet tegenover, maar naast elkaar staan."

Meerdere huizen beklad

Eind juli werden meerdere huizen beklad met teksten als 'AMV nee', 'POA' en scheldwoorden als 'hoer' en 'slet'. AMV is de afkorting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. POA staat voor procesopvanglocatie.

Afgelopen woensdag werd in Engelen ook een gestolen auto in het water gevonden. De politie houdt rekening met de mogelijkheid dat dit verband houdt met de bekladdingen. De auto is van een dorpsbewoner die eerder een poster van VluchtelingenWerk voor het raam had hangen.