Brandweer Brabant helpt in Limburg, maar niet ten koste van alles

De hulp van Brabantse brandweereenheden bij het bestrijden van de grote natuurbrand in Limburg gaat niet ten koste van de brandveiligheid in onze eigen provincie. Dat zeggen brandweerwoordvoerders van de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Zuidoost-Brabant. Toch uit burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch namens de Veiligheidsraad zijn zorgen: "De grens van de capaciteit is bereikt."

"We zien met zo'n grote brand als nu in Limburg en het risico in de andere regio's dat de grens van de capaciteit is bereikt", zegt Mikkers namens de 25 veiligheidsregio's in Nederland. "Dan hebben we het over mensen, over brandweerauto's en de spullen die we nodig hebben." Voorlopig geen probleem

Voor nu staan alle seinen nog op groen. "We zetten geen mensen in om te helpen als dat logistiek niet kan", zegt Wilbert Kleijer van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Zijn collega Ton Driessen uit Zuidoost-Brabant heeft eenzelfde geruststellende boodschap. Lopend door de natuur spreken beide brandweermannen over 'een kruitvat' en 'brandstof' dat overal op de grond ligt: droge bladeren, brandbare takken en uitgedroogd ogende struiken. Eén vlammetje of een stukje glas en de natuur staat in lichterlaaie. Driessen vertelt dat het bos in Limburg waar nu de grote natuurbrand woedt een tandje brandbaarder is dan de meeste natuurgebieden in zijn regio. "Daar gaat het om naaldbomen en wij hebben vooral loofbossen. Die naaldbomen zijn kwetsbaarder voor brand omdat er hars en olie in zit en de naalden droog zijn." Hittestress bedreigt ook loofbomen

"Onze loofbomen hebben nog veel groen blad aan de takken en dat is gunstig", vervolgt Driessen. "Dat groen werkt als natuurlijke rem op het verspreiden van vuur. Wel merk je dat ook deze bomen last beginnen te krijgen van hittestress. Ze laten dan hun blad vallen, dat verdroogt en werkt vervolgens als brandversneller."