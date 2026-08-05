Grote zorgen om vermiste Toon (78): zoektocht in Oosterhout gaat verder
De politie is woensdagochtend vroeg opnieuw begonnen met de zoektocht naar de 78-jarige Antoon, die Toon wordt genoemd, uit Oosterhout. Met een sonarboot, speurhonden en een drone wordt gezocht op het Wilhelminakanaal.
Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. De politie laat weten dat er tot nu toe nog geen aanknopingspunten zijn gevonden. Dinsdagavond gingen duikers nog het water in omdat speurhonden aansloegen op een plek onder een brug.
Zoektocht met tientallen vrijwilligers
Woensdag wordt verder gezocht met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen, de brandweer, speurhonden en een drone. Het Veteranen Search Team zegt met ongeveer 35 mensen weer mee te zoeken.
Ook Search and Rescue (SAR) Nederland helpt bij de zoektocht. Het team uit Friesland heeft de afgelopen twee dagen gezocht met gespecialiseerde speurhonden naar de vermiste man.
Mocht de politie woensdag niks vinden, dan wil SAR donderdag verder zoeken.
Vader zondagmiddag voor het laatst gezien
De zoon van Toon, Henk, vertelt dat zijn vader zondag rond half twee nog in zijn tuin is gezien. Toen Henk rond kwart over drie thuiskwam, bleek zijn vader te zijn verdwenen.
"Ik sloeg niet meteen alarm", zegt Henk. "Mijn vader ging vaker óf bij mijn neef op bezoek, óf een rondje lopen."
Toen Toon na verloop van tijd nog altijd niet thuis was, werd 112 gebeld.
Familie maakt zich grote zorgen
De zorgen binnen de familie zijn groot. Toon heeft dementie, is slecht ter been en is afhankelijk van medicatie. "Mijn vader heeft veel hulp nodig en kan niet lang alleen zijn", vertelt Henk.
De familie houdt er ernstig rekening mee dat Toon iets is overkomen. De onzekerheid over waar Toon is en wat er met hem is gebeurd, valt de familie zwaar.