Grote zorgen om vermiste Toon (78): zoektocht in Oosterhout gaat verder

De politie is woensdagochtend vroeg opnieuw begonnen met de zoektocht naar de 78-jarige Antoon, die Toon wordt genoemd, uit Oosterhout. Met een sonarboot, speurhonden en een drone wordt gezocht op het Wilhelminakanaal.

Toon wordt sinds zondagmiddag vermist. De politie laat weten dat er tot nu toe nog geen aanknopingspunten zijn gevonden. Dinsdagavond gingen duikers nog het water in omdat speurhonden aansloegen op een plek onder een brug.

Zoektocht met tientallen vrijwilligers

Woensdag wordt verder gezocht met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen, de brandweer, speurhonden en een drone. Het Veteranen Search Team zegt met ongeveer 35 mensen weer mee te zoeken.

Ook Search and Rescue (SAR) Nederland helpt bij de zoektocht. Het team uit Friesland heeft de afgelopen twee dagen gezocht met gespecialiseerde speurhonden naar de vermiste man.