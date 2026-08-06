Efteling-bekers vliegen deur uit na kritiek Foodwatch: ‘Totaal uitverkocht’

De actie van Foodwatch tegen de hervulbare frisdrankbekers in de Efteling, waarmee bezoekers onbeperkt frisdrank kunnen tappen, heeft een ander effect dan bedoeld. De grote bekers zijn sinds de actie populairder dan ooit. Op dit moment zijn ze zelfs in de hele Efteling uitverkocht.

Twee weken geleden uitte voedselwaakhond Foodwatch kritiek op de hervulbare frisdrankbekers. Met het frisdrankconcept D'n Dorstlesser kunnen bezoekers voor 17 euro een beker kopen, en deze vervolgens gedurende één openingsdag elke 45 minuten opnieuw vullen. Dat kan bij vier automaten in het park, die suikerhoudende frisdranken, maar ook suikervrije varianten en water aanbieden. Kritiek

Volgens Foodwatch zou het pretpark met dit concept mensen aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te consumeren. "Met dit systeem kun je op een dag meer calorieën uit frisdrank binnenkrijgen dan je hele dagelijkse energiebehoefte, zonder dat je ook maar een hap hebt gegeten", zei Liz Kunst, campagnevoerder bij Foodwatch, eerder. De actie leidde tot veel commotie, maar zorgde er volgens Looopings ook voor dat veel mensen gewezen werden op het bestaan van de hervulbare bekers. Sindsdien zijn de bekers niet meer aan te slepen.

Lange rijen

Een verslaggever van Omroep Brabant in de Efteling laat weten dat het opvalt hoeveel meer mensen met een beker door het park lopen. "Rijen voor de navulautomaten stonden er in het verleden amper, de afgelopen weken juist veelvuldig", zegt hij. De Efteling laat weten geen details te delen over verkoopcijfers of een eventuele stijging in deze cijfers na de actie. Wel bevestigt een woordvoerder donderdagmiddag aan Omroep Brabant dat de bekers momenteel uitverkocht zijn. De automaten waarmee de bekers gevuld kunnen worden, zijn wel nog beschikbaar voor gasten die al een beker hebben. De Efteling verwacht eind deze week de bekers weer op voorraad te hebben. Een woordvoerder van voedselwaakhond Foodwatch laat desgevraagd weten dat ze door zullen gaan met het verzamelen van handtekeningen voor de petitie.

Reactie Foodwatch

"We kunnen niet met zekerheid zeggen of onze actie direct heeft geleid tot de toegenomen vraag naar de bekers, maar als dat zo is, bevestigt dat eigenlijk precies waar onze zorg zit. Zodra meer mensen weten dat je voor een vast bedrag onbeperkt kunt bijvullen, wordt de verleiding om daar maximaal gebruik van te maken alleen maar groter. Dat is geen toeval, maar het gevolg van hoe het concept zelf is ontworpen: onbeperkt bijvullen als verdienmodel, niet als neutrale service. Het staat mensen natuurlijk helemaal vrij om de beker te kopen, onze actie ging altijd over het blootleggen van dat verdienmodel. Als de aandacht ervoor heeft gezorgd dat meer mensen zich daar nu bewuster van zijn, en daardoor besluiten er gebruik van te maken, zegt dat vooral iets over hoe aantrekkelijk zo'n systeem is ingericht. Het maakt onze oproep aan de Efteling om dit soort concepten aan te passen alleen maar relevanter."