Bokser Gradus Kraus (25) heeft aan één minuut genoeg en blijft ongeslagen

Het was zaterdagavond alweer razendsnel raak voor Gradus Kraus. De bokser uit Oss had niet meer dan een minuut nodig. Kraus maakte korte metten met de Amerikaan Sean Hemphill in Leeds en boekte daarmee zijn twaalfde overwinning als prof.

Vooraf werd het duel gezien als een serieuze test voor Kraus, maar daar was in de ring weinig van te merken. De Ossenaar zocht direct de aanval en zette Hemphill vanaf de eerste seconden onder druk. Na een reeks rake stoten kon de Amerikaan zich niet meer verdedigen en maakte de scheidsrechter al snel een einde aan het gevecht.

Het was alweer de twaalfde overwinning voor Kraus als prof. Na afloop liet hij weten klaar te zijn voor een grotere uitdaging. "Er mag wel een betere gast tegenover me staan", zei de 25-jarige bokser. Zijn ultieme doel blijft een gevecht om de wereldtitel. De Ossenaar is een aardig eindje op weg. Vorig jaar november pakte hij in Rotterdam, de Europese titel bij de internationale boksbond IBF.