Inzamelactie en applaus: gewonde steward Fransien sprakeloos door steun

De 59-jarige Fransien Maas wordt bedolven onder steunbetuigingen en beterschapswensen. De FC Den Bosch-steward raakte vorige week vrijdag ernstig gewond nadat een 80-jarige automobilist haar aanreed. Dochter Corina vertelt hoe het nu met haar moeder gaat. "Alle supporters kwamen naar me toe om te vragen of ze iets voor ons konden doen."

Rik Claessen Geschreven door

"Sinds gisteren is ze weer thuis", vertelt dochter Corina zondag. Fransien liep een klaplong, een gebroken schouderblad, drie gebroken ribben en flinke blauwe plekken op door het ongeluk en lag dagen op de IC. "Maar het gaat nog steeds niet goed. Ze heeft heel veel pijn en slaapt slecht."

"Ik zei: jullie doen al genoeg voor ons"

De club en de supporters leven massaal mee met de steward, die bekendstaat als een waar fenomeen op de M-side, de Oosttribune van het Bossche Stadion De Vliert. "Gisteren was ik bij de club. Mensen hadden spandoeken en er werd voor haar gezongen." Corina vertelt geëmotioneerd hoe de volledige M-side "Fransien" zong, op het vrolijke deuntje van Brazil (La La La). "Als ik er nu over praat, krijg ik weer kippenvel", zegt Corina.

Vanuit FC Den Bosch is de steun gigantisch. "De supporters kwamen naar mij toe en vroegen of ze wat voor ons konden doen. Ik zei: jullie doen al genoeg voor ons, de eer van de club hoog houden", vertelt Corina trots. Daar houdt de steun van de supporters niet op. Eerder deze week werd een crowdfundactie opgezet om een nieuwe scooter voor Fransien te betalen. "Dat vind ik de mooiste actie die voor ons is gedaan. Dat het bedrag zo snel oploopt, daar worden we stil van

"Dat zo'n klein clubje zo'n grote dingen kan doen"