Inzamelactie en applaus: gewonde steward Fransien sprakeloos door steun
De 59-jarige Fransien Maas wordt bedolven onder steunbetuigingen en beterschapswensen. De FC Den Bosch-steward raakte vorige week vrijdag ernstig gewond nadat een 80-jarige automobilist haar aanreed. Dochter Corina vertelt hoe het nu met haar moeder gaat. "Alle supporters kwamen naar me toe om te vragen of ze iets voor ons konden doen."
"Sinds gisteren is ze weer thuis", vertelt dochter Corina zondag. Fransien liep een klaplong, een gebroken schouderblad, drie gebroken ribben en flinke blauwe plekken op door het ongeluk en lag dagen op de IC. "Maar het gaat nog steeds niet goed. Ze heeft heel veel pijn en slaapt slecht."
"Ik zei: jullie doen al genoeg voor ons"
De club en de supporters leven massaal mee met de steward, die bekendstaat als een waar fenomeen op de M-side, de Oosttribune van het Bossche Stadion De Vliert. "Gisteren was ik bij de club. Mensen hadden spandoeken en er werd voor haar gezongen." Corina vertelt geëmotioneerd hoe de volledige M-side "Fransien" zong, op het vrolijke deuntje van Brazil (La La La). "Als ik er nu over praat, krijg ik weer kippenvel", zegt Corina.
Vanuit FC Den Bosch is de steun gigantisch. "De supporters kwamen naar mij toe en vroegen of ze wat voor ons konden doen. Ik zei: jullie doen al genoeg voor ons, de eer van de club hoog houden", vertelt Corina trots.
Daar houdt de steun van de supporters niet op. Eerder deze week werd een crowdfundactie opgezet om een nieuwe scooter voor Fransien te betalen. "Dat vind ik de mooiste actie die voor ons is gedaan. Dat het bedrag zo snel oploopt, daar worden we stil van
"Dat zo'n klein clubje zo'n grote dingen kan doen"
De teller is de 5500 euro al gepasseerd, en dat is nog zonder de donatie van 400 euro die de FC Den Bosch Foundation inzamelde. "Dat zo'n klein clubje zulke grote dingen kan doen", verwondert Corina zich hardop.
Zaterdagavond meldde de politie dat de automobilist die na het ongeluk met Fransien doorreed, zich later op de avond alsnog zelf meldde. Inmiddels heeft Corina ook met de man gesproken. "Dat was geen fijn gesprek. Er viel niet goed met hem te praten, hij was veel over zijn auto bezig. We hebben niet eens een kaartje of een bloemetje gekregen."
Corina verlegt de aandacht weer naar de steunbetuigingen. Met het grote bedrag dat is opgehaald, kan Fransien een nieuwe scooter kopen. "Dat gaat er eentje worden in FC Den Bosch-stijl, compleet met vlaggetjes en al", lacht ze.