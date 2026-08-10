Drie auto's en carport in vlammen op bij familie die eerder doelwit was

"Jeetje, dat is schrikken." Buurtbewoners komen maandagochtend een kijkje nemen bij de villa aan de Kortonjolaan in Eindhoven waar in de nacht een heftige brand woedde, waarbij drie auto's in vlammen opgingen en de gevel van het huis zwaar beschadigd raakte. Het is niet de eerste keer dat de getroffen familie slachtoffer is van een aanslag.

Overburen ontdekten het vuur rond half vier in de nacht. "Ik heb gelijk 112 gebeld," zegt een van de overburen die anoniem wil blijven. Ze werden wakker van harde knallen. Mogelijk autobanden die explodeerden. Ook andere buren werden wakker en belden eveneens de hulpdiensten. De brandweer rukte uit met groot materieel maar kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar de carport naast het huis. Drie geparkeerde auto's, waaronder een Mercedes branden totaal uit. De afgebrande carport, is deels ingestort. Aan de gevel van de woning hangen stukken pleisterwerk los aan de muur. "De schade aan de woning is aanzienlijk", laat de aannemer die de woning vorig jaar opleverde ter plekke weten. "Een getal van zes cijfers." Camerabeelden

"Om 3.28 uur zag ik op mijn beveiligingscamera een auto stoppen en daarna keihard wegrijden", vertelt een van de buren tegen een politieagent die de woning de hele nacht en ochtend in de gaten hebben gehouden.