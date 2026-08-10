Drie auto's en carport in vlammen op bij familie die eerder doelwit was
"Jeetje, dat is schrikken." Buurtbewoners komen maandagochtend een kijkje nemen bij de villa aan de Kortonjolaan in Eindhoven waar in de nacht een heftige brand woedde, waarbij drie auto's in vlammen opgingen en de gevel van het huis zwaar beschadigd raakte. Het is niet de eerste keer dat de getroffen familie slachtoffer is van een aanslag.
Overburen ontdekten het vuur rond half vier in de nacht. "Ik heb gelijk 112 gebeld," zegt een van de overburen die anoniem wil blijven. Ze werden wakker van harde knallen. Mogelijk autobanden die explodeerden. Ook andere buren werden wakker en belden eveneens de hulpdiensten.
De brandweer rukte uit met groot materieel maar kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar de carport naast het huis. Drie geparkeerde auto's, waaronder een Mercedes branden totaal uit.
De afgebrande carport, is deels ingestort. Aan de gevel van de woning hangen stukken pleisterwerk los aan de muur. "De schade aan de woning is aanzienlijk", laat de aannemer die de woning vorig jaar opleverde ter plekke weten. "Een getal van zes cijfers."
Camerabeelden
"Om 3.28 uur zag ik op mijn beveiligingscamera een auto stoppen en daarna keihard wegrijden", vertelt een van de buren tegen een politieagent die de woning de hele nacht en ochtend in de gaten hebben gehouden.
De bewoners waren zondagnacht niet thuis. Ze zijn op vakantie, maar komen maandag eerder terug naar huis. Omdat de brandweer in de nacht licht zag branden bij een raam op de eerste verdieping, dacht men in eerste instantie dat er nog mensen aanwezig waren. Een geforceerde voordeur een een verbrijzeld raam van kogelvrij glas zijn de stille getuigen van het werk van de brandweer.
Aanslag
In de buurt wordt al snel gesproken over een aanslag. "Het vuur sloeg wel erg snel om zich heen", vertellen diverse getuigen. Waar buurtbewoners vage vermoedens hebben en een enkeling de woorden "geen zuivere koffie" uitspreekt, blijkt dat familie van de bewoners van de villa eerder slachtoffer was van aanslagen.
In maart 2024 liet burgemeester Dijsselbloem camera's plaatsen bij een woning aan de Elzentlaan waar toen een explosief afging. Enkele dagen later werd een aanslag gepleegd bij een kiprestaurant aan de Kerkstraat in het centrum van de stad.
Het huis aan de Elzentlaan en het restaurant behoorden toe aan de vader van de bewoner van de villa aan de Kortonjolaan. Het huis heeft hij vorig jaar verkocht aan iemand anders. Voor de aanslag op het kiprestaurant werd in 2025 een 19-jarige Rotterdammer veroordeeld tot 180 dagen jeugddetentie.
Vermoedelijk doelwit
De vader laat vanaf zijn vakantieadres aan het Eindhovens Dagblad weten dat de aanslag van maandagochtend waarschijnlijk op hem gericht is. Zijn Mercedes stond vanwege zijn vakantie bij zijn zoon onder de carport geparkeerd. Hij vermoedt dat zijn auto het doelwit was.
De vader bouwt pal naast het getroffen huis zijn nieuwe villa. Die verrijst op een prominente plek direct naast Villa Kortonjo aan de Aalsterweg. Buurtbewoners mopperen over de trage voortgang van die bouw. "We wachten op vergunningen", is het enige wat de aannemer daarover kwijt wil.
De politie is maandagochtend gestart met een groot onderzoek naar de zaak. Dat het daadwerkelijk om een aanslag zou gaan wil de politie niet kwijt: "Dat gerucht kunnen we nog niet bevestigen."