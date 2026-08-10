Geen handen aan het stuur: zelfrijdende bus van Efteling maakt eerste rit

De eerste rit met de zelfrijdende bus van de Efteling is een feit. Vincent van Iersel was maandagmiddag de buschauffeur, maar heeft het stuur niet aangeraakt. "Een bijzondere ervaring", zegt hij.

Voor het eerst is een grote zelfrijdende bus in Brabant de openbare weg op gegaan. De bus rijdt tussen de reguliere bushalte aan de Europalaan en de verschillende verblijfsaccommodaties van de Efteling, zoals het Efteling Wonder Hotel, Bosrijk, Loonsche Land en Villa Pardoes. Allereerste passagiers

Bestuurders en ondernemers achter het project waren maandag de allereerste passagiers. Buschauffeur Vincent zat voorin voor de veiligheid om eventueel in te kunnen grijpen. Maar dat was helemaal niet nodig. "Ik heb niets hoeven doen", zegt hij na een rit van zo'n twintig minuten. Is Vincent nu niet bang om zijn baan te verliezen? "Nee", is zijn bondige antwoord. Naar zijn mening is het voorlopig echt nog wel nodig om als buschauffeur een oogje in het zeil te houden. "Soms moet je wel ingrijpen. In bepaalde verkeerssituaties weet de computer nog niet wat die moet doen. Bijvoorbeeld anticiperen op een vrachtwagen die net iets te breed is", legt hij uit.

Ook Jan Pieter Been, directeur van Arriva, verwacht dat professionele buschauffeurs voorlopig nog gewoon achter het stuur blijven zitten. "Zo hard zal het niet gaan. We praten hier ook al enige tijd over", vertelt hij. Been zegt wel een paar verbindingen te weten waar hij in de toekomst een zelfrijdende bus wel passend vindt. Zo zou hij het wel zien zitten om deze bussen in te zetten op rechtstreekse verbindingen van een luchthaven naar een zogenoemde hub, een knooppunt voor openbaar vervoer. De zelfrijdende bus is nog een proef

De Efteling-bus gaat vanaf woensdag reguliere ritten rijden bij het attractiepark. Tot en met zondag kunnen mensen hier gratis gebruik van maken. De zelfrijdende bus is nog een proef. Die duurt ongeveer acht weken. In die periode wordt bekeken hoe bezoekers en medewerkers de ritten ervaren. De Efteling hoopt dat de zelfrijdende bussen in de toekomst van 's ochtends tot 's avonds gaan rijden. En uiteindelijk zonder chauffeur, aldus directeur Fons Jurgens. In Helmond reed een paar jaar geleden ook al een zelfrijdende bus rond. Die was een stuk kleiner dan het exemplaar dat de Efteling de komende weken gaat testen.