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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Man (52) en vrouw (18) opgepakt voor vernielingen en bekladdingen Engelen | Fietser gewond bij botsing met auto in Raamsdonksveer

Vandaag om 09:27

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

09:27

Man (52) en vrouw (18) opgepakt voor vernielingen en bekladdingen Engelen

Bij een huis aan De Bloemendaal in Engelen vindt dinsdagochtend een groot politieonderzoek plaats. Ook zijn dinsdag een man (52) en vrouw (18) aangehouden voor vernielingen en bekladdingen in Engelen en Bokhoven. De komst van een asielzoekerscentrum zorgt al langere tijd voor verdeeldheid in het dorp.

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09:08

Fietser gewond bij botsing met auto in Raamsdonksveer

Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Raamsdonksveer. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Zalmweg met de Elftweg.

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09:00

Man ernstig gewond na val van fiets in Boxmeer

Een man is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt bij een val van zijn fiets aan de Kleine Broekstraat in Boxmeer. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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07:39

Explosief bij huis in Geldrop, eigenaar geschrokken: 'Snap het niet'

Bij een huis aan de Diepe Vaart in Geldrop is dinsdagochtend een explosief gevonden. Ook werd een ruit van de woning vernield. De eigenaar was op dat moment niet thuis en kreeg het nieuws te horen tijdens zijn vakantie.

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