LIVE 112-nieuws | Man (52) en vrouw (18) opgepakt voor vernielingen en bekladdingen Engelen | Fietser gewond bij botsing met auto in Raamsdonksveer

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Bij een huis aan De Bloemendaal in Engelen vindt dinsdagochtend een groot politieonderzoek plaats. Ook zijn dinsdag een man (52) en vrouw (18) aangehouden voor vernielingen en bekladdingen in Engelen en Bokhoven. De komst van een asielzoekerscentrum zorgt al langere tijd voor verdeeldheid in het dorp.

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