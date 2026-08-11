Man (52) en vrouw (18) opgepakt voor vernielingen en bekladdingen Engelen

De politie heeft dinsdagochtend twee mensen aangehouden voor vernielingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch. Zij worden ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli woningen en voertuigen te hebben beklad met "zeer kwetsende teksten" rondom de komst van een opvang voor asielzoekers.

Het duo werd opgepakt in een huis aan De Bloemendaal in Engelen. In en rondom de woning vindt dinsdag al de hele ochtend een groot politieonderzoek plaats.

Meerdere arrestaties niet uitgesloten

Het is al een aantal maanden onrustig in Engelen en Bokhoven door onder meer vernielingen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten, meldt de politie.

Ook werd er in de week na de bekladdingen een gestolen auto gevonden in het water van de Grind. De politie meldt dat het onderzoek naar de auto nog loopt en losstaat van het onderzoek naar de bekladdingen.