Man (52) en vrouw (18) opgepakt voor vernielingen en bekladdingen Engelen
De politie heeft dinsdagochtend twee mensen aangehouden voor vernielingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch. Zij worden ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli woningen en voertuigen te hebben beklad met "zeer kwetsende teksten" rondom de komst van een opvang voor asielzoekers.
Het duo werd opgepakt in een huis aan De Bloemendaal in Engelen. In en rondom de woning vindt dinsdag al de hele ochtend een groot politieonderzoek plaats.
Meerdere arrestaties niet uitgesloten
Het is al een aantal maanden onrustig in Engelen en Bokhoven door onder meer vernielingen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten, meldt de politie.
Ook werd er in de week na de bekladdingen een gestolen auto gevonden in het water van de Grind. De politie meldt dat het onderzoek naar de auto nog loopt en losstaat van het onderzoek naar de bekladdingen.
Ook loopt er nog een onderzoek naar het vernielen van protestborden in het dorp, dat afgelopen weekend plaatsvond.
Onderzoek bij huis aan De Bloemendaal
In het huis aan De Bloemendaal waar de man en vrouw werden opgepakt, vindt dinsdag een groot onderzoek plaats. De deur van het huis is geforceerd en beveiligingscamera's rondom het huis zijn afgeplakt door de politie.
Bij het huis, dat naast een bedrijfspand ligt, zijn veel agenten aanwezig. Aan de zijkant van de woning worden spullen naar buiten gebracht en verder onderzocht. Ook worden speurhonden ingezet en is een gebied rond het huis afgezet.
Onrust om komst azc
In het oude politiebureau op bedrijventerrein De Vutter wil de gemeente vijftig minderjarige asielzoekers opvangen. Dat zorgt al langere tijd voor spanning in Engelen.
Huizen van voorstanders zijn eerder al beklad met leuzen en een auto werd in het water gegooid. Bij het geplande azc ging eerder ook al een explosief af.
Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.