Protestborden bij gepland azc in Engelen vernield: 'Kinderachtig'

Protestborden die op hekken bij het geplande asielzoekerscentrum in Engelen hangen, zijn zaterdagnacht vernield. Verschillende borden zijn doormidden gebroken of losgemaakt. Wie daarachter zit, is niet bekend.

Onrust in Engelen houdt aan De komst van het asielzoekerscentrum zorgt al langere tijd voor verdeeldheid in het dorp. In het oude politiebureau op bedrijventerrein De Vutter wil de gemeente 50 asielzoekers opvangen.

Mensen hebben tijd en moeite in de protestborden gestoken en volgens haar heeft het weinig zin om die vervolgens kapot te maken. Dat vindt ze net zo onnodig als het bekladden van huizen van voorstanders van het azc, zoals twee weken geleden gebeurde.

Het gaat om jonge alleenstaande vluchtelingen (amv'ers) die nog wachten op een beslissing over hun asielaanvraag. Daarna stromen ze door naar een andere opvanglocatie of moeten ze Nederland verlaten.

Demonstratie, protestmars en petitie

Tegenstanders maken zich onder meer zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Omdat er vooral jonge mannen worden opgevangen, vrezen zij voor incidenten die volgens hen kunnen ontstaan door cultuurverschillen. Eerder demonstreerden ze al bij de locatie en hielden ze een protestmars door het centrum van Den Bosch.

Voorstanders overhandigden de gemeenteraad een petitie met zo’n 800 handtekeningen voor de komst van het azc. Ook ging premier Jetten in gesprek met bewoners.

Gemoederen lopen hoog op

Ondertussen lopen de gemoederen in Engelen hoog op. Huizen van voorstanders zijn beklad met leuzen en een auto werd in het water gegooid. Bij het geplande azc ging eerder ook al een explosief af.

Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.