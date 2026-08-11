Zieke puppy's verkocht met vervalste paspoorten: man (29) krijgt taakstraf

De 29-jarige Berkan D. uit Best is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor illegale handel in jonge honden. De rechtbank stelde vast dat hij veelal zieke dwergkeeshondjes verkocht aan veertien mensen, met vervalste hondenpaspoorten. Vijf dieren overleden na de verkoop.

Naast de taakstraf kreeg D. een voorwaardelijke gevangenisstraf van 176 dagen opgelegd. Justitie had eerder 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist. Rechtbank: dierenleed en financiële schade

"Door zijn handelen heeft verdachte dierenleed veroorzaakt en heeft hij de kopers van de honden financieel gedupeerd", aldus de rechtbank. Volgens de rechter deed D. zich voor als een professionele en ervaren hondenhandelaar die gezonde puppy's verkocht. Hij plaatste advertenties op Marktplaats, waarin hij deed alsof de dieren gezond en ingeënt waren. Eerder in de rechtszaak bleek al dat D. piepjonge pomeriaantjes, ook wel dwergkeeshondjes genoemd, verkocht die hij bij een fokker in Bulgarije ophaalde. De pups waren veelal ziek en werden in Nederland en België verkocht met vervalste paspoorten.

Tientallen ritten naar Bulgarije

D. reed zo'n 30 keer op en neer naar de Bulgaarse fokker, met naar eigen zeggen vijf pups per rit. De lange autorit ondermijnde de gezondheid van de dieren. Hij bracht de hondjes, die te jong van hun moeder waren gescheiden, meestal aan de man via advertenties op Marktplaats. 'Bijzonder geniepig'

Volgens de officier van justitie was de werkwijze van D. "bijzonder geniepig" en een "zeer gewiekste vorm van oplichting". Hij heeft zich geen moment bekommerd om het lijden van de dieren, noch om de emotionele gevolgen voor zijn gedupeerde afnemers, zei de officier eerder. Veertien kopers deden aangifte. "Het leed van de eigenaren van de hondjes spat uit het dossier", merkte de rechtbankvoorzitter op een eerdere zitting op. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals kocht in 2022 undercover een hond bij D., waarna de politie hem aanhield. Na zijn vrijlating zette hij de handel echter voort en werd hij opnieuw gearresteerd. Vijf jaar houdverbod en schadevergoeding

De rechtbank veroordeelde D. voor oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en dierenmishandeling. Ook kreeg hij een verbod van vijf jaar om honden te houden opgelegd en moet hij in totaal zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen aan de kopers. D. is niet de omstreden hondenfokker uit Best waar Omroep Brabant vaker over schreef. In deze video van Misdaad Uitgelegd wordt uitgelegd waarom het zo lastig is om 'horrorfokkers' te stoppen.