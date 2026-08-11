Joris en de Draak opnieuw deels buiten gebruik: nu gaat Water-baan dicht
Bezoekers van de Efteling kunnen opnieuw niet volledig gebruikmaken van achtbaan Joris en de Draak. De Water-baan is sinds maandag buiten gebruik voor ongepland onderhoud. Daardoor rijdt de houten raceachtbaan, net als een paar weken geleden, nog maar met één baan.
Joris en de Draak bestaat uit twee banen, Vuur en Water, die normaal gesproken tegen elkaar racen. Omdat de blauwe Water-baan nu dicht is, kunnen bezoekers niet meer kiezen tussen de twee banen en is racen voorlopig niet mogelijk.
Volgens een woordvoerder van de Efteling gaat het om onderhoudswerkzaamheden die uit een routinecontrole naar voren zijn gekomen. "Uit een routinecontrole is gebleken dat onderhoudswerkzaamheden nodig zijn aan de baan, net zoals die er bij de rode Vuur-baan laatst zijn uitgevoerd."
De sluiting volgt opvallend kort nadat beide banen weer tegelijkertijd geopend waren. Afgelopen zondag rondde de Efteling de werkzaamheden aan de Vuur-baan af, waarna beide banen in de middag weer toegankelijk waren voor bezoekers.
Eerder problemen
De attractie kampte de afgelopen weken al met technische problemen. De Vuur-baan was langere tijd buiten gebruik door problemen aan een stalen deel van de baan. Uiteindelijk moest ook de Water-baan tijdelijk dicht, waardoor de volledige attractie vanaf 8 juli gesloten was. Volgens de Efteling gebeurde dat destijds uit voorzorg.
Op 17 juli kon de Water-baan weer open, terwijl de Vuur-baan gesloten bleef voor herstelwerkzaamheden. De Efteling gaf toen aan afhankelijk te zijn van de leverancier voor de reparaties.
Wat er precies aan de huidige Water-baan mankeert, maakt de Efteling niet bekend. Wel laat het park weten dat het gaat om vergelijkbare onderhoudswerkzaamheden als die eerder aan de Vuur-baan zijn uitgevoerd.
Hoelang de werkzaamheden gaan duren, is niet bekend. De Efteling spreekt van een bewuste keuze om juist nu onderhoud uit te voeren aan de blauwe baan. Tot die tijd blijft alleen de Vuur-baan beschikbaar voor bezoekers.