Joris en de Draak opnieuw deels buiten gebruik: nu gaat Water-baan dicht

Bezoekers van de Efteling kunnen opnieuw niet volledig gebruikmaken van achtbaan Joris en de Draak. De Water-baan is sinds maandag buiten gebruik voor ongepland onderhoud. Daardoor rijdt de houten raceachtbaan, net als een paar weken geleden, nog maar met één baan.

Joris en de Draak bestaat uit twee banen, Vuur en Water, die normaal gesproken tegen elkaar racen. Omdat de blauwe Water-baan nu dicht is, kunnen bezoekers niet meer kiezen tussen de twee banen en is racen voorlopig niet mogelijk. Volgens een woordvoerder van de Efteling gaat het om onderhoudswerkzaamheden die uit een routinecontrole naar voren zijn gekomen. "Uit een routinecontrole is gebleken dat onderhoudswerkzaamheden nodig zijn aan de baan, net zoals die er bij de rode Vuur-baan laatst zijn uitgevoerd."