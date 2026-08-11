Dieven slaan wéér toe in Eindhoven: tientallen autospiegels gestolen

Autospiegel-dieven hebben wéér toegeslagen in Eindhoven. Afgelopen weekend werden al meerdere autospiegels gestolen in de wijk Strijp-R, dinsdag was Blixembosch aan de beurt.

Volgens een buurtbewoner zijn tientallen spiegels in de nacht van maandag op dinsdag weggehaald. Vooral spiegels van duurdere auto's moesten het ontgelden.

Zondag ging het in de wijk Strijp-R ook al mis. Daar werden twintig autospiegels gestolen en dat was niet de eerste keer: in 2025 sloegen spiegeldieven in die wijk ook al toe.

Vooral spiegels waar een dodehoekcamera in zit zijn in trek. Die zijn op de zwarte markt veel geld waard door de technologie en materialen die erin zitten.

Maar dieven moeten voor die spiegels ook kabels doorknippen en dat maakt de diefstal voor eigenaren extra zuur, want reparatie is een stuk duurder.