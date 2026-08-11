Landelijk stadionverbod voor 24 NAC-fans na gestaakt duel vol vuurwerk

24 supporters van NAC Breda krijgen een landelijk stadionverbod na ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen NAC en sc Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion in Breda werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid.

Ook heeft de KNVB de Bredase club, die dit seizoen weer in de eerste divisie uitkomt, maandag een geldboete van tienduizend euro opgelegd . De voetbalbond ziet af van een zwaardere straf, zoals een thuiswedstrijd zonder publiek.

De bond weegt mee dat NAC na de wedstrijd meteen maatregelen trof, zoals lokale stadionverboden. Rondom de wedstrijd werden elf mensen aangehouden.

De stadionverboden zijn onder andere opgelegd voor het gebruik van geweld, het gooien van voorwerpen en vloeistoffen, het gooien van illegaal vuurwerk op het veld en wangedrag. Het duel tussen NAC en sc Heerenveen in Breda vorig seizoen werd in de slotfase stilgelegd en later definitief gestaakt na het wangedrag op de tribunes.

"10 mei was een dag die niemand binnen NAC nog een keer wil meemaken", zegt NAC-directeur Remco Oversier. "Gelukkig keerden ruim 20 duizend supporters deze kleine groep meteen de rug toe."

Volgens hem worden de verantwoordelijken "op alle mogelijke manieren, aangepakt en gestraft". "Naast de stadionverboden wordt waar mogelijk ook juridisch en civielrechtelijk doorgepakt en daarmee alle kosten en schades verhaald op de verantwoordelijke personen."