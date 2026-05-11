Gestaakt duel NAC - Heerenveen: elf aanhoudingen na ongeregeldheden

De politie heeft elf aanhoudingen verricht na de ongeregeldheden rond de wedstrijd tussen NAC en sc Heerenveen zondag. De verdachten zijn opgepakt voor onder andere het afsteken van vuurwerk, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en huisvredebreuk.

De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion in Breda werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen hing er al een gespannen sfeer rond het stadion. Bij de hoofdingang werden diverse spandoeken getoond, waarop supporters van de gedegradeerde club het vertrek eisten van technisch directeur Peter Maas. De politie ontving voor de wedstrijd al meerdere signalen dat mensen van plan waren de wedstrijd te verstoren en mogelijk te laten staken. Daarom was de politie in groten getale aanwezig in en rond het stadion. Daarbij was onder andere de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig en werden ook politiehonden, politiepaarden en een drone ingezet.

Elf aanhoudingen

De elf aanhoudingen vonden plaats op verschillende momenten rondom de wedstrijd, laat de politie maandag weten. Voorafgaand aan de wedstrijd werden mensen opgepakt voor onder meer vuurwerkbezit en het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Tijdens de wedstrijd zijn mensen aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde in het stadion. Onder wie ook iemand die al eerder een stadionverbod had gehad en toch het stadion was binnengedrongen. Na afloop zijn nog mensen aangehouden voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding en huisvredebreuk op het terrein van een bedrijf aan de Lunetstraat. De politie zegt dat het bedrijf hiervoor (nog) geen aangifte heeft gedaan. Wedstrijd gestaakt

Door de vele ongeregeldheden, waaronder fakkels die op twee momenten op het veld werden gegooid, werd de wedstrijd uiteindelijk in de 82e minuut gestaakt. De burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie kwamen tot dit besluit omdat zij vonden dat de veiligheid niet meer gewaarborgd kon worden. Daarom werd ook besloten dat de wedstrijd maandagmiddag om half drie niet meer in Breda werd uitgespeeld, maar in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.