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Perfect weer voor zonsverduistering: geen wolken en tot 30 graden
Vandaag om 09:30 • Aangepast vandaag om 09:44
Het weer wordt perfect tijdens de zonsverduistering boven Brabant woensdagavond. "Ik geef het een tien", zegt Alfred Snoek van Weerplaza. Het is onbewolkt. "Hooguit zijn er wat hele dunne sluierwolken, maar daar zie je bijna niks van." Het wordt zo'n 25 tot 30 graden Celsius.
Het hoogtepunt van de zonsverduistering is rond 20.11 uur. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De zon staat dan namelijk laag aan de hemel.
Het wordt erg lekker weer om de hele avond buiten te kijken, met temperaturen tussen de 25 en 30 graden tijdens de eclips.
Meteorenregen
Het wordt bovendien een hele mooie nacht om naar de hemel te blijven kijken. Dan bereikt meteorenzwerm Perseïden zijn piek. Er zijn dan zestig vallende sterren per uur te zien.
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