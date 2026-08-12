Perfect weer voor zonsverduistering: geen wolken en tot 30 graden

Het weer wordt perfect tijdens de zonsverduistering boven Brabant woensdagavond. "Ik geef het een tien", zegt Alfred Snoek van Weerplaza. Het is onbewolkt. "Hooguit zijn er wat hele dunne sluierwolken, maar daar zie je bijna niks van." Het wordt zo'n 25 tot 30 graden Celsius.

Het hoogtepunt van de zonsverduistering is rond 20.11 uur. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De zon staat dan namelijk laag aan de hemel.