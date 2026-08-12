Warme en heldere avond op komst: ideaal om zonsverduistering te kijken

Het hoogtepunt van de zonsverduistering is rond 20.11 uur. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig. De zon staat dan namelijk laag aan de hemel.

Het wordt erg lekker weer om de hele avond buiten naar de zonsverduistering te kijken, met temperaturen tussen de 25 en 30 graden tijdens de eclips.

Meteorenregen

Het wordt bovendien een hele mooie nacht om naar de hemel te blijven kijken. Dan bereikt meteorenzwerm Perseïden zijn piek. Er zijn dan zestig vallende sterren per uur te zien.

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