Studentenhuisvester omzeilt huurbescherming: student betaalt jaar vooruit

Als je als internationale student een woning wilt huren bij een verhuurder in Tilburg, moet je tot meer dan 12.000 euro vooraf betalen. De Woonbond kraakt deze werkwijze en noemt het "overduidelijk foute boel". Opvallend is dat Tilburg University nauw samenwerkt met het bedrijf hierachter. "Zo werkt de universiteit feitelijk mee aan het uitbuiten van studenten", aldus de Woonbond.

Het gaat om het bedrijf Student Housing Holland (SHH), dat zich richt op internationale studenten. Het bedrijf verhuurt 242 kamers verspreid over 42 panden in verschillende Tilburgse wijken. SHH is de enige verhuurder in de provincie die een heel jaar huur vooraf vraagt.

Duizenden euro's aan kosten vooraf

De maandelijkse huurprijs voor de kamers ligt tussen de 689 en 949 euro. Daar komt nog eenmalig 880 euro bij aan administratie- en schoonmaakkosten. Een rekensom leert dat je als student dus in één keer tussen de 9.148 en 12.268 euro kwijt bent om een kamer te kunnen krijgen. Een flink bedrag dat niet iedereen op zal kunnen hoesten. Op haar website legt SHH uit hoe dat zit: "Omdat wij een aanbieder van short stay verblijven zijn, valt ons verhuurmodel niet onder de reguliere Nederlandse huurrechtwetgeving. Het is heel gebruikelijk en volkomen legaal om de volledige huurprijs vooraf te vragen."

Woonbond spreekt van misbruik

Mathijs ten Broeke van de Woonbond, die opkomt voor de rechten van huurders, is bekend met de term 'short stay' en noemt het "de meest misbruikte contractvorm op dit moment". De short stay-regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld recreatiewoningen en lange hotelverhuringen. Dat SHH de term gebruikt, noemt hij "overduidelijk foute boel". Want volgens Ten Broeke valt studentenhuisvesting niet onder short stay. "Slinkse verhuurders zetten dit contract in om een woning te verhuren zonder huurbescherming. Waardoor ze ongekend hoge bedragen kunnen vragen en daar het minimale tegenover te zetten." Hij spreekt van een "verwerpelijke werkwijze" die nooit stand zal houden bij een rechter.

Tilburg University noemt SHH 'preferred supplier'

Wat de Woonbond ook stoort, is dat Tilburg University SHH op de eigen site aanprijst als 'preferred supplier'. "Zo werkt de universiteit feitelijk mee aan het uitbuiten van studenten", aldus Ten Broeke. Tilburg University ziet dat anders. SHH reserveert een deel van de kamers exclusief voor studenten van de universiteit, een samenwerking waar de universiteit "enorm bij gebaat" is, aldus een woordvoerder. Dat studenten een jaar huur vooraf moeten betalen, begrijpt de woordvoerder wel. "Dit heeft SHH gedaan omdat er door de jaren heen te veel internationale studenten vertrokken met nog enkele maanden huurverplichting op de teller." De werkwijze heeft "niet onze voorkeur", maar weegt volgens de universiteit niet op tegen de samenwerking.

Twee panden ontbreken op vergunningslijst Omroep Brabant ontdekte dat twee van de 42 panden van SHH niet op de lijst staan met locaties waar kamerverhuur is toegestaan. Deze lijst wordt door de gemeente Tilburg opgesteld en bijgehouden. SHH zegt dat het bedrijf wel een vergunning heeft en wijt dit aan een administratieve fout van de gemeente. SHH zegt in gesprek te zijn met de gemeente hierover.

Nieuwe wet moet duidelijkheid brengen

De gemeente Tilburg zegt weinig te kunnen doen aan de werkwijze. Over het gebruik van de term 'short stay' zegt een woordvoerder: "De huidige wetgeving biedt geen eenduidige definitie, waardoor in de praktijk ruimte ontstaat voor uiteenlopende interpretaties." Oftewel: als je je kamers 'short stay' wilt noemen, dan kan dat vaak wel. Al kan dat veranderen. Er ligt een nieuw wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat 'short stay' maximaal 30 dagen mag duren. Na de zomer vertelt minister Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Tweede Kamer wat haar verdere plannen zijn. SHH zal in de aanloop daarnaartoe ook de eigen visie met de minister delen.

Een van de kamers die aangeboden wordt (foto: SHH).

Reactie SHH

SHH laat aan Omroep Brabant weten dat voor de vorm 'short stay' is gekozen omdat de kamers volledig gemeubileerd zijn en studenten bij aankomst begeleid en wegwijs gemaakt worden in de stad. Het bedrijf noemt het een 'huisvestingsconcept' dat niet past binnen het normale huurrecht, vooral omdat de huur dan tussentijds opgezegd kan worden. Ook zou het voor veel extra administratie zorgen. Over het vooraf betalen van een jaar huur zegt SHH dat dit ook onder het reguliere huurrecht niet ongebruikelijk is. De wet weerspreekt dat: er mag maximaal twee maanden huur vooraf gevraagd worden. Hoe ziet SHH de toekomst als de nieuwe short stay-wet er inderdaad komt? Een woordvoerder: "Dan is het huisvestingsconcept in de huidige vorm niet meer uitvoerbaar. Dat betekent dat onze 242 kamers niet langer structureel voor nieuw inkomende internationale degree-studenten gereserveerd kunnen worden."

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